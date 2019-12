Honderd siervissen dood bij brand in Coevorden

Het pand is door de brand grotendeels verwoest. "De hele zaak is verloren. Het is erg triest allemaal", zegt de eigenaar van de winkel.

Hij schat dat er nog zo'n honderd vissen in de winkel waren. "Geluk bij een ongeluk is misschien dat er vanavond een nieuwe lading vissen zou komen. Die is dit bespaard gebleven."

Asbest vrijgekomen

Bij de brand, die rond 3.15 uur ontstond, is asbest vrijgekomen. Vijf woningen in de omgeving van de winkel werden ontruimd. De bewoners mochten rond 5.30 uur vanochtend weer naar huis, maar mogen nog niet in hun tuin komen. Deeltjes die daar terecht zijn gekomen door de brand worden vandaag onderzocht.

Burgemeester Bert Bouwmeester ging naar de vissenwinkel om zich door de brandweer te laten informeren.

Dure vissen

Over de financiële schade kan de eigenaar nog niets zeggen. "Dat komt allemaal nog, ik heb net de verzekeraar gebeld."

Koikarpers kunnen afhankelijk van het soort en de kenmerken behoorlijk oplopen in prijs. Een kleine koi kan 10 euro kosten, maar een groot, uniek exemplaar uit Japan tot wel 10.000 euro.