Dwangsom van 10.000 euro dreigt voor kantine van tennisvereniging MLTC uit Meppel

Het probleem speelt vooral op de vrijdagavond. Competitieavond. De wedstrijden beginnen dan rond 19.00 uur. "Van de gemeente kregen we de suggestie om dan eerder te beginnen", zegt De Hart. "Dat kan niet, want dan zijn mensen nog aan het werk, of net terug van werk." Op een andere dag competitie zit er ook niet bij. "Je krijgt een schema van de bond."

Regels zijn regels, ook de openingstijden voor kantines

De Hart: "Juridisch heeft de gemeente helemaal gelijk. Daar kunnen we niets tegen inbrengen. Maar hoe gaan we om met elkaar. We hoorden dat de gemeente nu ook alle andere sportkantines gaat handhaven. Dit zet het verenigingsleven op zijn kop. Sporten is ook een sociale aangelegenheid. Wil je dat nu allemaal weggooien?" Beide heren zeggen graag in gesprek te willen met de gemeente voor een oplossing. "We horen overal alleen 'nee' op." Die oplossing is mogelijk om voor ieder evenement, (competitie)wedstrijd of toernooi die wellicht na 23.00 uur kan duren een vergunning aan te vragen.

Jans: "We hebben een hele lijst gemaakt van komende evenementen en gevraagd om vergunning. Blijft trouwens raar om te spreken over evenementen als je het over een wedstrijd hebt. Die vergunning kregen we niet, we moeten voor iedere individuele wedstrijd een vergunning aanvragen. Dat is bureaucratie ten top."

Voor de eerste wedstrijden en komende toernooien zijn ze in ieder geval al te laat. Dat had acht weken van tevoren gemoeten. "Dat hadden we graag wat eerder willen weten. We begrijpen de vergunning voor een groot evenement of feest, maar voor een wedstrijd?"

Waarom is dit nu een probleem?

Vanuit de buurt is er geklaagd bij de gemeente. Dat gaat vooral over parkeerproblemen en geluidsoverlast na 23.00 uur. Handhaving komt langs vanwege de klachten. "Helemaal terecht dat ze handhaven op verkeerd parkeren. We hebben een parkeerterrein en dan moet je niet in de woonwijk parkeren", verwijst Jans naar het fout parkeren in de buurt.

"We hebben de politiek benaderd. We kregen te horen dat er gewerkt wordt met piepbeleid. Wat is piepbeleid? Dat het gedoogd wordt, totdat er iemand gaat piepen", antwoordt Jans zijn eigen vraag, die zegt goed contact te hebben met de buurt. "Een keer in de drie maanden gaan we bij bewoners langs om te praten en we hebben samen een appgroep. We hebben ook al gehoord dat bewoners uit de buurt een tegenactie zijn begonnen, dat ze er helemaal geen moeite mee hebben."