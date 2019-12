Werkstraffen voor koperdiefstallen in Emmen en Nieuw-Amsterdam

De jongste werd op 23 juni in zijn woonplaats betrapt op het stelen van koperen kabels. De politie kreeg een melding dat er werd ingebroken in een leegstaande pand aan de Veilingstraat in Nieuw-Amsterdam. Vanwege eerdere inbraken waren daar camera's geplaatst. Op afstand was de inbreker te zien.

De agenten stapten het gebouw binnen en zagen de Nieuw-Amsterdammer druk bezig met het doorknippen van koperen kabels. De man zei dat hij niet was binnengebroken. "Ik kon zo door het dak, daar zat een gat", zei hij tegen de rechter. Hij had meer koperdiefstallen in zijn woonplaats en in Emmen op zijn kerfstok.

Erbij lappen

Dit deed hij samen met zijn 42-jarige zwager en een 33-jarige vriend. De gestolen koper werd met het persoonsbewijs van de 42-jarige Nieuw-Amsterdammer ingeleverd bij handelaren. "De politie hoefde niet veel te doen om jullie erbij te lappen", zei de rechter tegen de mannen.

De 42-jarige man kreeg de laagste straf: een werkstraf van 30 uur. De 33-jarige werd veroordeeld tot een werkstraf van 50 uur en twee weken voorwaardelijke gevangenisstraf. De jongste pleegde de meeste feiten en kreeg naast de 100 uur werkstraf ook een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand opgelegd.