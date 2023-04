Pannenkoekenfeestje in paasstijl brengt jong en oud bij elkaar in Nieuw-Balinge

Het basisrecept van een pannenkoek is vrij simpel: eieren, bloem en melk. Het recept om jong en oud elkaar te leren kennen is ook niet ingewikkeld: zet die eerder genoemde pannenkoeken op tafel en laat ze er gezamenlijk van eten.

Vanochtend hapten jong, oud, klein en groot honderden pannenkoeken weg in het buurthuis van Nieuw-Balinge tijdens een pannenkoekfeestje in paassfeer.

Eigenlijk is het pannenkoekenfeestje een paar weken te laat. De bedoeling was om het te doen op Nationale Pannenkoekdag, op 17 maart. "Maar toen konden de schoolkinderen niet, dus doen we het vandaag", vertelt José Post van 60+ Actief.

Het is die vereniging die het recept van het pannenkoekenfeestje in elkaar geflanst heeft. En de reden is eigenlijk heel simpel: jong en oud in het dorp bij elkaar brengen. "Ja dat werkt gewoon. Ook lang niet iedereen is opa en oma, dus dit is mooi om zo alsnog de kinderen en ouderen bij elkaar te brengen", glundert ze vol trots.