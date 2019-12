Verwarde mensen minder vaak met politie mee dankzij psycholance

Verwarde mensen krijgen sneller de juiste zorg. En het aantal politieritten voor mensen met verward gedrag is vorig jaar met 47 procent gedaald. Dat zijn de belangrijkste conclusies over de inzet van de psycholance in onze provincie.

De psycholance is een ambulance speciaal voor mensen in psychische nood, die sinds 2017 in onze provincie rijdt. Vroeger werden verwarde mensen vaak door de politie opgehaald en kwamen ze erna in een cel terecht. Nu worden ze opgehaald door de psycholance en gaan ze naar een spoedpoli van GGZ. Vandaag komen de betrokken instanties met het tweede jaarverslag.

Tijdwinst voor politie

De politie neemt de afgelopen twee jaar dus minder vaak mensen mee die verward zijn. Een daling van 47 procent tussen 2018 en 2017. Dit terwijl er wel vaker meldingen binnenkomen van verwarde mensen: 15 procent. Voor hen wordt dus vaker de psycholance ingeschakeld. De politie hoopt dat de komende tijd het aantal ritten met verwarde mensen blijft dalen.

Wel moet de communicatie tussen de verschillende instanties nog wat verbeteren, zo blijkt uit een enquête onder politiemensen. Over het algemeen zijn agenten positief over de psycholance. Het levert hen ook veel tijdswinst op.

Huisarts verwijst vaakst door

Huisartsen en huisartsenposten verwijzen verwarde mensen het vaakst door naar de speciale spoedpoli van GGZ. Ze kunnen er dan naartoe worden gebracht met de psycholance. Daarna volgt de politie. De spoedpoli is 24 uur per dag open om verwarde mensen op te vangen. Onder verwarden vallen bijvoorbeeld mensen met zelfmoordgedachten. In 2018 kwamen 545 mensen bij de spoedpoli. Zij kwamen het vaakst uit Assen, Emmen, Hoogeveen en Midden-Drenthe.

Als verwarde mensen zijn binnengebracht, kunnen ze in bijna zestig procent van de gevallen na een behandeling weer naar huis. De andere mensen worden al dan niet gedwongen opgenomen. De spoedpoli is 24 uur per dag geopend. Mensen kunnen er maximaal acht uur blijven en ze kunnen er niet overnachten.

Financiering

Drie partijen betalen mee aan de spoedpoli. Het personeel wordt voor bijna 80 procent betaald door zorgverzekeraars, de rest leggen de Drentse gemeenten bij. GGZ Drenthe betaalt de gebouwkosten en aanvullende kosten voor de medewerkers.

Lees ook: Psycholance rukt in tweede jaar bijna 900 keer uit