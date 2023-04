Woningbouwplan Auto Mekkes Aalden hapert: ontwikkelaar wil terug naar tekentafel

Bijna drie jaar geleden lanceerde Henk Mekkes uit Aalden plannen voor vier schuurwoningen en zes rietgedekte appartementen op het terrein van zijn autobedrijf. De bedrijfspanden zijn inmiddels gesloopt, maar na al die tijd staat het terrein er nog akelig leeg bij. Wat is er aan de hand?

Mekkes stopte in 2018 na ruim veertig jaar met zijn autobedrijf vanwege het gebrek aan een opvolger. Als nieuwe invulling voor zijn bedrijfsterrein aan de Aelderstraat bedacht Mekkes het eerder benoemde woningbouwplan.

In de zomer van 2020 werd bekend dat de vergunningsaanvragen en de noodzakelijke bestemmingsplanwijziging nog even op zich lieten wachten. Daarna zou er gebouwd kunnen worden. Mekkes schatte destijds de verkoopprijzen in op 180.000 tot 200.000 euro voor de schuurwoningen. De appartementen zouden waarschijnlijk iets duurder uitvallen.

Woningen stuk duurder

De verkoop van de woningen is sinds vorig jaar zomer onder de noemer 'Hof van Alede' eindelijk gestart, maar van die eerste schop in de grond is het nog niet gekomen.

De verkoopprijzen van de tien woningen vallen ook een stuk duurder uit: 375.000 euro tot 650.000 euro. Navraag bij Henk Mekkes leert dat hij niet langer betrokken is bij het project. Hij heeft alles overgedaan aan de uitvoerder die hij destijds in de armen nam: bouwbedrijf Bekman in Erica.

Vertraging

Directeur Martein Speller laat weten dat door tegenvallers en de huidige marktomstandigheden de wind een beetje uit de zeilen is genomen. "We wilden in januari vorig jaar al beginnen met de verkoop. Een ingediend bezwaarschrift zorgde voor een half jaar vertraging", aldus Speller.

Net in de periode dat de huizenmarkt mede door de lage rentes als een tierelier liep. Toen het startschot alsnog klonk, zag Speller de animo geleidelijk inzakken. Geen wonder, stelt hij. "De rente steeg, net als de prijzen van bouwmaterialen." In dat laatste geval gingen de verkoopprijzen met gemiddeld 80.000 tot 90.000 euro omhoog.

Inmiddels zijn er vier appartementen in optie genomen. Voor de twee duurste blijft de belangstelling nagenoeg uit. "Wat ik mij kan voorstellen gezien de prijzen. Als ik die twee zou kunnen verkopen, verwacht ik dat de rest makkelijk zou volgen."

Meer woningen?

Afwachten wil Speller niet en hij voert momenteel gesprekken met de gemeente om het plan om te gooien. Als opties noemt Speller het vermeerderen van het aantal woningen om zo de prijzen te drukken. Of anders de dure 'boerderijstijl' van het plan los te laten. "In dat geval zouden we ook de startersmarkt kunnen bedienen."