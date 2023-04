'Stop met geld weggooien in voetbaloorlog 2e Exloërmond'

Het is genoeg geweest met het uitgeven van gemeentelijk geld aan het voetbal in 2e Exloërmond. Dat vinden de oppositiepartijen (Gemeentebelangen, D66 en Groenlinks) in de gemeenteraad van Borger-Odoorn. Het college is namelijk van plan om nog twee containerunits voor De Treffer'16 aan te schaffen. Kosten: 150.000 euro.

De zogeheten voetbaloorlog - ontstaan in 2016 na een conflict tussen TEVV en De Treffer '16 - kostte de gemeente Borger-Odoorn tot dusver 228.504 euro. Dat blijkt uit een tabel die de gemeente Borger-Odoorn onlangs publiceerde op aandringen van Gemeentebelangen.

"De verhouding is helemaal zoek", vinden raadsleden Daan Hooiveld en Stephan de Vries van de partij. "We willen niet dat er nog meer geld gestoken wordt in een tijdelijke oplossing. Hoe lang is tijdelijk dan ook?"

Debat over kosten

De raadspartij gaf een eerste aanzet en wil met de gehele gemeenteraad en het college in debat hierover. De andere oppositiepartijen, D66 en GroenLinks, delen die mening. "Tel nog eens de 150.000 euro op bij de al gemaakte kosten en we praten dan over bijna 380.000 euro", zegt Pieter de Groot (GroenLinks). "Het lijkt momenteel wel rustig aan het front van de voetbaloorlog. Dat is positief."

Structurele oplossing

De partijen vinden dat er nu gekeken moet worden naar een structurele oplossing. Ze halen dan ook de renovatie van de kleedkamers in het dorpshuis opnieuw aan. Eerder kocht het college het dorpshuis voor 275.000 euro met de bedoeling om onder meer de kleedkamers te renoveren voor De Treffer '16. Dat wilde De Treffer '16 destijds niet vanwege het delen van de horeca-inkomsten.