Coevorden tovert Weeshuisweide om tot groen park, contouren zijn al zichtbaar

Tegen de komst van de berceau loopt nog een bezwaar. Daardoor duurt het langer voordat het project af is. "We verwachten daar binnen zes weken uitspraak over. Onze oorspronkelijke opleverdatum in juni halen we daardoor niet meer", zegt Van der Kooi. Bang dat de berceau wegblijft is hij niet: "Dat gaat er wel komen. Daar heeft de stad zo massaal voor gekozen", doelt hij op de ruim 700 inwonerstemmen voor dit ontwerp.