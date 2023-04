Eis: 2 jaar cel voor poging tot doodslag bij tankstation Hoogeveen

"Hij reed doelbewust in op de voetganger. Hij gebruikte daarbij zijn auto als wapen", zei de officier van justitie vandaag over de actie van de 38-jarige verdachte uit Hoogeveen. Bij een tankstation aan Het Haagje in Hoogeveen ramde de man eind september met zijn auto de gevel van het pompstation. Een voetganger sprong net op tijd opzij.

"Als de man niet opzij was gesprongen dan was hij tussen de auto en de gevel, of onder de auto terechtgekomen en had hij dit niet overleefd", stelt de aanklager. Die vond poging tot doodslag bewezen en eiste een celstraf van 24 maanden, waarvan 15 maanden voorwaardelijk. De officier van justitie vindt het belangrijk dat de verdachte zich intensief laat behandelen voor zijn agressieproblemen en -stoornissen.

'Geen goede opvoeder'

Het was volgens de aanklager een doelbewuste aanslag op de nieuwe vriend van de ex-vriendin van de verdachte. Een slepend conflict over de omgang met de kinderen van die ex en verdachte ligt daaraan ten grondslag. De verdachte vond dat de nieuwe vriend geen goede opvoeder was van de kinderen. De man reed over Het Haagje en zag in een flits de wagen van zijn ex bij het tankstation staan en de nieuwe vriend naar de winkel lopen.

In een opwelling keerde de dertiger zijn auto en reed op hoge snelheid, over een fietspad, het pompstation binnen. Volgens de aanklager minderde de man geen vaart en reed hij in volle vaart op zijn rivaal af. Op de camerabeelden, die op zitting werden getoond, is te zien hoe de voetganger naar achteren springt. De auto boort zich in de gevel, waardoor een ravage ontstaat. De verdachte springt uit zijn auto en rent achter de nieuwe vriend aan.

Kettingslot

Op beelden is te zien hoe beide mannen om de auto van de ex-vriendin rennen. Dan duikt de Hoogevener in zijn beschadigde auto en pakt een kettingslot. Hij rent naar de auto van zijn ex-vriendin, waarin de nieuwe vriend bescherming zoekt. De verdachte trekt een portier open en slaat met het slot in de auto. Hij zou daarbij het gezicht van de man hebben geraakt. Dat is volgens de aanklager juridisch gezien poging tot zware mishandeling.

Een omstander maakte een einde aan de aanval door de verdachte bij de auto weg te trekken. De verdachte zit sindsdien vast. Onterecht, zei de man tegen de rechters. Hij remde namelijk wel. Dat was op de beelden ook te zien. Kort voor de klap lichtten de remlichten even op, zei hij. "De ander sprong niet opzij, ik reed voor hem langs", zei de man. Volgens zijn advocaat is er onvoldoende onderzocht of de remmen goed werkten. "De remvloeistof is bijvoorbeeld niet onderzocht", zei de raadsvrouw.

Verminderde mate toerekenbaar

De officier van justitie vond dat van remmen of slippen niets is gebleken. "Hij had alleen oog voor eigen drang en frustraties", zei de aanklager. Door de stoornis kan de Hoogevener niet omgaan met oplopende spanningen en met toename van het gevoel van onmacht. Hij raakte zijn grip op emoties kwijt en dat maakte hem in verminderde mate toerekeningsvatbaar, zei de aanklager.

De Hoogevener is eerder veroordeeld voor geweld en hij liep nog in een proeftijd van 60 dagen cel. Die zou hij ook moeten uitzitten, vindt de officier van justitie. Voor het onstuimig rijgedrag eiste hij een rijontzegging van zes maanden.