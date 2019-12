OM wil 7 ton van verdachten hennepkwekerij

De illegale kwekerij in de loods bij een huis net buiten Zuidwolde werd eind juli 2017 ontdekt, nadat de politie een anoniem briefje had gekregen met een tip. De politie vond er ruim duizend hennepplanten. Ook bleek dat de stroom voor de kwekerij illegaal werd afgetapt. De drie verdachten ontkennen dat ze er iets mee te maken hebben.



Zaak uitgesteld door fout OM

De eigenaar van de loods, die zelf in het huis erbij woont, eist ook nog eens 28.000 euro schadevergoeding. Hij heeft veel kosten moeten maken om de loods weer in oude staat te herstellen. Omdat het Openbaar Ministerie hem niet had uitgenodigd bij de rechtszaak, besloot de rechtbank uiteindelijk om hem uit te stellen. De Zuidwoldier moet de kans krijgen om een toelichting te geven over zijn schadeclaim.



Bij de politie heeft hij verklaard dat hij het achterste deel van de loods vanaf maart 2015 aan de man uit Rhenen had verhuurd. De rest gebruikte hij zelf voor zijn cateringbedrijf. Na een paar maanden kon niet meer naar binnen in het verhuurde gedeelte, omdat de sloten waren vervangen. Hij wist naar eigen zeggen niks van de hennep.



'Handtekening vervalst'

Alleen de 58-jarige verdachte uit Rhenen was vanochtend naar Assen gekomen. De Brabanders van 25 en 29 jaar lieten het woord doen duur hun advocaten. Ze ontkennen alle drie dat ze iets met de hennepkwekerij te maken hebben gehad. Van één van de Brabanders is DNA gevonden op handschoenen en een pakje drinken in de loods. Die spullen zijn er volgens hem door iemand anders ingelegd.



De man uit Rhenen ontkent dat hij de loods huurde van de Zuidwoldiger. "Waanzin. De handtekening onder het huurcontract die van mij zou zijn, is vervalst. Ik was met de eigenaar in onderhandeling om zijn huis en loods te kopen. Ik wilde er een autobedrijf beginnen, maar kreeg de financiering niet rond", zei hij tegen de rechters.



Onderzoek handschrift

Zijn advocaat vertelde dat een handschriftdeskundige heeft vastgesteld dat de krabbel onder het huurcontact inderdaad niet van de man is. De Utrechter zegt dat man uit Zuidwolde hem aanwijst als de huurder, omdat hij boos is dat de verkoop van zijn huis en loods niet is doorgegaan.



Nu de strafzaak is uitgesteld, bepaalde de rechtbank dat er ook meer onderzoek gedaan moet worden naar de zaak. De Zuidwoldiger en zijn vriendin worden opnieuw verhoord over het huurcontract en de rol van de man uit Rhenen. Dat gebeurt bij de rechter-commissaris. Verder bepaalde de rechtbank ook het Nederlands Forensisch Instituut in Den Haag de handtekening onder het huurcontract moet onderzoeken.