Eén van de paasvuren op Erica op losse schroeven, organisatie en buren botsen

Op Erica gaan komend weekend drie paasbulten in vlammen op, dat is althans de bedoeling van de drie organiserende clubs. Op Tweede Paasdag gaat aan de Amsterdamscheveldlaan een paasbult in de as en op Eerste Paasdag is het plan om aan de Peelstraat en aan de Ericasestraat takken en overig hout in brand te steken.