Koper heeft iets meer kans op Drentse woningmarkt

Minder overbieden, en het duurt iets langer voordat een huis wordt verkocht. Huizenzoekers hebben weer iets meer te kiezen op de Drentse huizenmarkt. Dat blijkt uit de eerste NVM-kwartaalcijfers van 2023.

"Verkopers moeten er nog een beetje aan wennen dat kopers niet meer ver boven de vraagprijs bieden", vertelt NVM-makelaar Wim Stuursma. Zo ging 30 procent van de woningen aan het begin van dit jaar nog boven de vraagprijs weg. Vorig jaar was dit in het eerste kwartaal nog zo'n 80 procent.

De vraagprijs is nog steeds wel stijgende, maar de tijd van flink overbieden is dus wel voorbij. "Je ziet dat mensen nog wel overbieden, maar niet meer zo veel als eerder. Denk aan 1 of 2 procent van de vraagprijs." Dat zorgt soms voor teleurgestelde kopers. "Zij moeten wennen aan de 'nieuwe' huizenmarkt. Ze verwachtten er soms meer van. Ook omdat de buren wel hun huis hebben verkocht met een flinke overbieding", aldus Stuursma.

Aanbod

Per gemeente verschilt het aantal huizen dat te koop staat. Stuursma: "Je ziet dat het aanbod langzaamaan oploopt. In de steden zijn we wel tevreden. Denk aan Assen en Emmen. In de dorpen niet, daar is het aanbod gering."

Dalende verkoopprijs, stijgende vraagprijs

De verkoopprijzen in Drenthe dalen minder hard dan de landelijke trend. De gemiddelde prijs lag in dit eerste kwartaal op 338.000 euro. Alleen in Meppel bleef de verkooprijs nagenoeg gelijk, in Midden-Drenthe was de daling van de woningprijs het sterkst met 19,3 procent.

Nieuwbouw

Zorgen zijn er over nieuwbouwprojecten. De verkoop van het aantal nieuwbouwwoningen daalde met 37 procent. Dit zijn landelijke cijfers, maar NVM laat weten dat de Drentse markt niet verschilt van de landelijke tendens. Dit komt vooral door de sterk gestegen prijzen.

Waar voor een bestaande woning gemiddeld 394.000 euro moet worden betaald kost een gemiddelde nieuwbouwwoning in dit eerste kwartaal zo'n 468.000 euro. Eerder was er ook verschil in prijs, maar niet zo groot als nu. Stuursma: "Makelaars hebben veel moeite met de verkoop van nieuwbouw en dit duurt ook veel langer."