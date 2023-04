Eerste lespakket over Molukse geschiedenis in Hoogeveen gepresenteerd

Basisschoolleerlingen in Hoogeveen krijgen vanaf vandaag les over de Molukse geschiedenis. Dat gebeurt met een nieuw lespakket waaronder een koffer met spullen en een dagboek. Na een lange tijd gaat daarmee een grote wens in vervulling. "Ik ben er heel blij mee", vertelt Elias Rinsampessy.

Toen ik net op bed lag, wilde ik mijn dagboek pakken. Veel had ik niet op te schrijven. Op dat moment hoorde ik voetstappen op de trap. Ik kon horen dat het de voetstappen van opa waren. Hij klopte op de deur en ging op de rand van het bed zitten. In zijn hand had hij een oude foto. 'Dit is de boot,' zei hij. 'De Kota Inten. Hiermee kwamen we naar Nederland.'

Het is een van de fragmenten uit het Dagboek van Simon dat nu met leerlingen in de klas wordt gelezen. Niet eerder werd het op deze manier gedaan.