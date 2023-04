Discriminatiemeldpunt voor jongeren in Emmen: 'Bespreken maakt het al draaglijker'

Jimmy's Emmen is een organisatie waar jonge mensen met al hun vragen en ideeën terecht kunnen. "Regelmatig hebben we het over discriminatie en geven jongeren aan er in het dagelijks leven best vaak tegenaan te lopen. Op persoonlijk niveau, maar ook vaak als getuige ervan. Alleen al het bespreken ervan maakt een dergelijke situatie draaglijker", weet Pirmin Rengers van Jimmy's Emmen. "Met dit meldpunt willen we een actievere rol gaan spelen in het uit de wereld helpen van deze problemen."

Maandag is het jongerenmeldpunt in Emmen van start gegaan. "En dinsdag kregen we de eerste melding, dus we hebben meteen wat te doen. Het is een kwestie van uitzoeken hoe het werkt, terwijl we er mee bezig zijn. Daar zijn we ook open in, eerlijk zijn over wat je wel en vooral over wat je niet weet is erg belangrijk. Wat we op dit moment nog missen aan kennis hopen we snel in te halen door contacten te leggen met andere meldpunten, om op die manier de kunst als het ware af te kijken."