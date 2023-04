Wilhelmina Ziekenhuis en TT Circuit gaan intensiever samenwerken

Het TT Circuit heeft een intentieverklaring met het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) getekend om medische zorg op en rond het circuit te garanderen. Want volgens de voorzitter van het TT Circuit Arjan Bos staat die medische zorg onder druk.

"Je moet minimaal een arts en een ambulance op het circuit hebben bij een wedstrijd en aan die veiligheid kun je niet tornen. Die ambulance kan dan een coureur naar ons medisch centrum of naar de spoedeisende hulp van het WZA brengen", aldus Bos. "Het werd steeds lastiger om medisch geschoold personeel voor het TT Circuit te vinden. Maar om dat te borgen tekenen we nu een overeenkomst."

Ook voor de toekomst van het ziekenhuis is de intentieverklaring belangrijk zegt Hans Mulder, voorzitter van de Raad van Bestuur van het WZA.

"De zorg staat voor een aantal grote uitdagingen. De zorgvraag wordt groter en we willen een spoedeisende hulp en de intensive care in Assen in de benen houden. Dan helpt het ook als je een samenwerking met bijvoorbeeld het TT Circuit hebt."