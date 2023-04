Ellert en Brammert steken de handen uit de mouwen

De Schoonoordse reuzen Ellert en Brammert hebben het druk gehad de afgelopen tijd. Vader en zoon hebben namelijk flink huis gehouden in het openluchtmuseum. Het gaat voornamelijk om noodzakelijk onderhoud.

Zo zit er op het tolhuisje bij de ingang een nieuw rieten dak dat de komende tijd nog wordt geïmpregneerd. "Alle rieten daken worden geïmpregneerd door onze rietdekker", vertelt Saakje van Tellingen van het openluchtmuseum. Ook het grindpad is vernieuwd. "Dat verzakt toch elk jaar en er ontstaan dan kuilen en hobbels. Niet handig voor mensen in een rolstoel, dus dat werken we eigenlijk elk jaar wel bij."

Daarnaast zijn de plaggen op de huisjes vernieuwd en is er zelfs een huisje afgebroken en weer in oude glorie hersteld. "Die muren waren verzakt en stonden helemaal naar buiten", legt van Tellingen uit. We hebben alle stenen uitgebikt en het weer opnieuw opgebouwd, met dezelfde stenen." Binnen is goed te zien dat het huis vernieuwd is. "We waren net niet op tijd klaar voor de opening maar we plannen de werkzaamheden zo dat de bezoeker er weinig last van heeft."

Vrijwilligers helpen mee

Op 1 april opende het museum weer de deuren. De komende tijd zetten de vrijwilligers de puntjes op de i. Paden worden geharkt, tuintjes geschoffeld en hier en daar nog wat hersteld. Ellert en Brammert hebben de werkzaamheden niet alleen hoeven doen. Half maart kregen ze via NL Doet een groep vrijwilligers die de handen uit de mouwen stak. "Dat was voor het eerst dat we hier aan meededen en er kwamen echt veel mensen op af. Zij hebben onder andere de huisjes schoongemaakt en de gordijntjes weer voor de ramen gehangen. En het mooiste is dat een deel van die groep ook aanblijft als vrijwilliger."