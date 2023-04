Actium verduurzaamt huurhuizen, waaronder dat van Mezach en Fenny Noija in Bovensmilde

Net als het huis van Noija, wil Actium het komende jaar ruim 300 huurhuizen energiezuinig maken. Het gaat om woningen in Bovensmilde, Assen en Nijeveen die nu veel gas gebruiken. De rest van de in totaal 2.000 woningen volgt later.

Grote operatie

"Voor Actium is dit een grote operatie. Zoiets hebben we nog nooit gedaan. Voor 2028 moeten we tweeduizend woningen verduurzamen. Dat komt neer op zeshonderd per jaar, oftewel twee a drie huizen per dag", rekent Rob Hoogeveen, manager vastgoed bij Actium, uit.

Aan die klus hangt ook een prijskaartje. De woningcorporatie investeert 120 miljoen euro in het project, gemiddeld 60.000 euro per huis. "Dat is niet niks, maar we kunnen dit doen omdat we de afgelopen periode zuinig zijn geweest", legt Hoogeveen uit.

Voor sommige bewoners betekent dit dat zij tijdens de werkzaamheden tijdelijk uit hun huis moeten. "Dat kan een paar dagen zijn, of zelfs een paar weken. Maar dat overleggen we eerst met ze. En soms kunnen ze er ook blijven wonen. Uiteindelijk gaat het erom dat onze bewoners een betaalbare en comfortabele woning hebben."

500 nieuwe woningen

Naast het verduurzamen gaat de wooncorporatie ook bouwen. In Meppel gaat het om 75 appartementen aan Het Vledder, ruim vierhonderd appartementen en eengezinswoningen in Assen, zestien eengezinswoningen in Norg en acht levensloopbestendige woningen in Pesse.