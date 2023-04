Daler restaurant Cornelis verkocht: 'Behoud horeca en bouw appartementen'

In de afgelopen maanden passeerde Marthijs Wegdam regelmatig het leegstaande restaurant Cornelis in het dorpshart van Dalen. "Zo'n prachtig pand. Het begon bij mij steeds meer te kriebelen om er wat mee te doen." Zijn compagnon Johan Scholten dacht er net zo over. Een aantal weken trokken de twee Daler ondernemers de stoute schoenen aan en zij mogen zich nu de twee nieuwe eigenaren noemen van de in het dorp bekende horecazaak. Inzet is het behoud van de horeca en de bouw van appartementen achter de zaak.

Het restaurant kwam in de zomer van 2021 te koop te staan, nadat toenmalige uitbaters Jan en Marchien Lubbinge na bijna een kwart eeuw besloten te stoppen. Gebrek aan personeel was destijds een van de redenen. Het duo heeft de zaak, die zij huurden van de familie Bos, nog gemanaged tot mei vorig jaar. Sindsdien staat het etablissement leeg.

En dat ging Wegdam toch een beetje aan het hart, vertelt hij. "Op een prachtige dag zoals deze zitten er normaal wel vijftig tot zestig mensen op het terras. Nu is er helemaal niets." Het steekt niet alleen de beide mannen, maar ook de inwoners van het dorp zelf. Sinds het eind van de 18e eeuw heeft de locatie altijd als een horecapunt gediend. En als het aan Wegdam en Scholten ligt blijft het ook zo. Wegdam: "Het zijn dingen die de leefbaarheid in een dorp op peil houden."

Horeca weer snel open

De twee hebben nog geen concreet plan liggen. Afstemming met de gemeente Coevorden is eerst een noodzakelijke stap. Wel hopen ze de horeca over ongeveer twee maanden weer in de benen te hebben. "Meerdere partijen hebben zich daarvoor al gemeld."

Mogelijk zit daar ook een partij bij die zich voor langere tijd wil binden aan Cornelis, aldus Wegdam. "In dat geval kunnen we ook afspraken maken over mogelijke aanpassingen aan en binnen het pand." Wegdam sluit daarnaast sloop en nieuwbouw op de plek van het huidige pand ook niet uit. Met inbegrip van een horecafunctie, dat wel. "Mogelijk blijkt dat dit als beste optie uitpakt."

Jongeren en starters

Wat zeker tegen de vlakte gaat is de achterliggende feestzaal. Deze gaat plaatsmaken voor appartementen. Een exact aantal kan Wegdam nog niet benoemen. "Het worden meerdere woningen, verdeeld over maximaal twee bouwlagen." Ook hier is afstemming nodig met de gemeente. Jongeren en starters zijn in ieder geval een belangrijke doelgroep.