Slapen in de raadszaal en eten in de burgemeesterskamer: het kan in Ruinerwold

Het is nu nog een grote bouwval, maar over een paar maanden moeten de negen koopappartementen in het voormalig gemeentehuis van Ruinerwold klaar zijn. Bewoners kunnen dan eten in de kamer van de burgemeester en slapen in de raadszaal.

In Ruinerwold werd in 1849 het eerste gemeentehuis van Drenthe in gebruik genomen. In 1903 is het pand herbouwd. Ook in de jaren daarna wordt er veel aangebouwd en verbouwd. Tot het pand door de gemeentelijke herindeling in 1998 zijn functie verliest. Nu wordt er dus hard gewerkt aan zijn laatste bestemming.

Ook appartementen voor starters

"Ik ben zeer betrokken bij Ruinerwold", vertelt Sietze Koetsier, eigenaar van het pand. "Ik heb hier ook een winkel. Dit pand kwam op mijn pad. Anders zou het naar een projectontwikkelaar gaan en dan weet je nooit wat die ermee gaat doen. Ik vind het belangrijk dat het voormalig gemeentehuis, met het karakter dat erin zit, behouden blijft."

Voor Koetsier is het ook belangrijk dat starters in het dorp kunnen blijven wonen. "Die trekken vaak naar de grote steden om daar een appartement te kopen of huren. Nu bouwen we hier een viertal appartementen die uitermate geschikt zijn voor jongelui."

Oude elementen

De buitenkant blijft zoals het is, maar van binnen moet er een hoop gebeuren. Alles wordt geïsoleerd, elk appartement krijgt een warmtepomp en zonnepanelen, en alle ramen worden vervangen. Op 1 oktober moet alles klaar zijn.

Maar niet alles gaat op de schop, een aantal oude elementen blijft behouden. Zoals de oude muur in de raadszaal en de schoorsteenmantel in de burgemeesterskamer.