Komt Aldi nog naar Noordbargerstraat in Emmen? ‘Onzeker’

Vastgoed aangekocht bij Noordeind

Het aangekochte vastgoed is alleen niet in beeld als mogelijke supermarktlocatie, vertelt Tans er snel bij. Hoewel het bestemmingsplan dit overigens wel toestaat. "Mochten we elders een geschikte locatie aantreffen, dan is het idee om de supermarktbestemming van deze locatie af te halen en over te hevelen naar de gewenste plek." Een stap die verder geen impact heeft op de detailhandel die zich er nu bevindt.

Voor de huidige huurders aan het Noordeind en de Flintstraat zou die stap geen gevolgen hebben. "Want detailhandel blijft er gewoon toegestaan." Het is volgens Tans een gebruikelijke stap in de supermarktwereld om het eerder aangehaalde tekort aan supermarktmeters het hoofd te bieden. De aankoop is in ieder geval niet bedoeld als eventueel alternatief voor de bedrijven aan de Noordbargerstraat, benadrukt hij.

Los van dit verhaal blijft Aldi ook uitkijken naar andere geschikte vestigingslocaties in, met name, Zuid-Emmen. Voor de grootgrutter zijn wijken zoals Bargeres, Rietlanden en Delftlanden nog een witte vlek op de kaart. Volgens Tans vallen er voorlopig nog geen plekken aan te wijzen die serieus overwogen worden.

Angelslo en Klazienaveen