Koning Willem-Alexander op bezoek bij Drents openbaar vervoer

En flinke hulp daarbij is onderweg: een brede Drents-Groningse vervoersapp waar je de hele reis mee kunt plannen en betalen, ongeacht welke vervoerder. Op termijn heb je dan geen ov-chipkaart meer nodig, zo legden de medewerkers van het OV-bureau koning Willem-Alexander uit. Of er dan ook één prijs komt, wilde de vorst weten. "Zover zijn we nog niet, maar die kant willen we wel op", vertelde de Groningse vervoersgedeputeerde en OV-bureaubestuurder Fleur Gräper.

"Half december is de beginversie klaar, daarna gaan we 'm steeds meer uitbreiden", zegt OV-bureaudirecteur Wilko Mol. "Denk aan het boeken van deelauto's, ov-fietsen en een check wat het verschil is als je de reis met de auto of het openbaar vervoer maakt."

Het OV-bureau en vervoeder Qbuzz beschikken - onder meer via reizigers - over onnoemelijk veel data. Al die digitale informatie wordt gebruikt om het vervoerssysteem beter te maken. "We vragen ons nog wel eens af of we een ov-bedrijf zijn of een ICT-bedrijf", schetst Qbuzz-directeur Gerrit Spijksma. "We kunnen real-time bijsturen, overstappen die mis dreigen te gaan daardoor toch halen en zelfs het comfort- of stressniveau van de reiziger zien."

Publiek Vervoer en de moeizame hub-taxi

Willem-Alexander werd ook bijgepraat over Publiek Vervoer: dat is de recente samenvoeging van Wmo-vervoer, leerlingenvervoer, regiotaxi en Belbussen. Kleinschalig vervoer, vaak van of naar plekken waar geen grote buslijn is of op tijdstippen dat die niet meer rijdt. Of de hubs (ov-knooppunten) en hub-taxi's goed werken, wil Willem-Alexander weten. "Dit soort vraagafhankelijke vervoer voor Wmo en leerlingen is fors verbeterd", legt Will Gerbers van het ov-consumentenplatform en reizigersorganisatie ROVER uit. "Maar bij de hub-taxi gaat nog steeds veel mis. Zo zijn er chauffeurs die de haltes niet kennen en blijken aanrijtijden niet te kloppen. De vindbaarheid van de hub-taxi op ov-knooppunten, haltes en online gaat ook niet goed." Eerder pleitte reizigersorganisaties ervoor om de hub-taxi maar weer op te heffen.

Volgens directeur Mol wordt er keihard gewerkt om de kinderziektes eruit te krijgen. In de nieuwe app kun je straks de hub-taxi wel zien als je een reis plant, in tegenstelling tot bij 9292-OV. "Het allerbelangrijkste zal worden dat we alle Drenten en Groningers bekend maken met hoe de hub-taxi werkt, waar je 'm kunt bestellen en wat 'ie kost. We zijn echt aan het pionieren en we hebben nog een aantal stappen te maken." De andere kant van de medaille is volgens Mol dat zonder de hub-taxi je in een flink aantal dunbevolkte gebieden geen vervoer meer hebt. "En eerlijk is eerlijk: hij haalt voor de deur op en brengt je bij de grote bus of trein, en dat heb je in gewoon openbaar vervoer niet."

Reizigersorganisaties blij met Qbuzz

Overigens zijn de reizigersorganisaties erg blij dat zittende vervoerder Qbuzz de aanbesteding voor de nieuwe concessie tot 2030 heeft gewonnen. Volgens voorzitter Willemien Dirks van het ov-consumentenplatform Drenthe kent de vervoeder het gebied goed en zijn de lijntjes met Qbuzz en het OV-bureau kort als er wat moet worden bijgestuurd of als er verbeterpunten zijn. Dirks liet nog wel haar waarschuwing horen dat het prachtig is dat de dikke buslijnen het met forse reizigersgroei goed doen, maar een teruggang in het aantal dunbezette buslijnen op het platteland ook iets doet met de ontwikkeling van dat platteland. Het bepaalt volgens haar mede waar je naar school kunt of waar je gaat werken.

Monsteroperatie elektrisch

Er zijn nog meer veranderingen in het Drents-Groningse openbaar vervoer. Op 15 december vervangt Qbuzz de helft van alle dieselbussen voor elektrische. Daarmee wil Qbuzz-directeur Spijksma in één klap de CO2-uitstoot met 90 procent terugbrengen. De overgebleven jongste dieselbussen gaan rijden op zogeheten Hydrotreated Vegetable Oil (HVO). Dat is een biobrandstof met minder stikstof, fijnstof en CO2. Bussen op accu's volgepropt met intelligente reissoftware, daar gaan vanaf 15 december best een paar kinderziektes opduiken, weet Spijksma. Die moeten er gaandeweg maar uit worden gehaald, zo zegt hij. Overigens is Qbuzz niet alleen in één klap de vervoeder met de meeste elektrische bussen ooit. "Met de inzet van elektrische bussen in het streekvervoer is Qbuzz de eerste in ons land", vult Fleur Gräper aan.

Waterstof

Koning Willem-Alexander maakte ook een rit met de volgende nieuwe generatie bussen: die op waterstof. Daar heeft Qbuzz er al een paar van en ondanks dat die techniek nog duur is en en nog niet uitontwikkeld is, wil Qbuzz er meer. Daar kan de koning zich helemaal in vinden. Hij is groot voorstander van de waterstofeconomie die Drenthe en Groningen voor ogen hebben met productie in Emmen en Delfzijl. Koning Willem-Alexander deelt de opvatting dat het huidige aardgasnetwerk prima om te bouwen is voor waterstof.

