Lege straten in Delftlanden verleden tijd: gemeente wil wijk nu afmaken

Menigeen kent het beeld in de Emmer wijk Delftlanden wel: straatnaamborden, aangelegde straten, maar geen woningen. Daar komt als het goed is de komende jaren verandering in. De gemeente Emmen wil de wijk nu af gaan maken en de resterende kavels uit gaan geven.

Het gaat hierbij om tweehonderd tot 248 nieuwe woningen. Het aantal is nog flexibel, omdat nog gekeken gaat worden naar het soort woningen dat er gebouwd gaat worden. Dit is mede afhankelijk van de vraag daarnaar. Ook is sociale huur een optie.

"We willen woningen toevoegen aan de wijk", vertelt Helga Kruijdenberg, projectmanager van de gemeente Emmen. "Die vraag hebben we ook gekregen van de gemeenteraad om te kijken waar extra woningen gebouwd kunnen worden. Het huidige bestemmingsplan laat 804 woningen toe."

'Eerste schop de grond in? 2025'

Met het beoogde aantal nieuwe woningen zou het aantal op meer dan duizend uitkomen. Een deel van de kavels zit nog in de boedel van de curator van het in 2016 failliet verklaarde Megahome. De verwachting is dat deze gronden verkocht worden aan projectontwikkelaars. De gemeente Emmen wil hun kavels voornamelijk verkopen aan particulieren.

De gronden van de curator die de bestemming 'groen' krijgen of hebben, komen na het wijzigen van het bestemmingsplan in handen van de gemeente Emmen. Dit betekent dat de gemeente er ook mee aan de slag kan. "Hierdoor kunnen we de wijk ook echt gaan afronden en dit gedeelte gaan inrichten", zegt Kruijdenberg.

Volgens wethouder Jisse Otter kan het nog wel even duren voor de eerste schop de grond in gaat. Het bestemmingsplan moet naar aanleiding van de inloopbijeenkomst vandaag nog ontworpen worden. Dan vastgesteld door het college, de gemeenteraad. Ook bestaat nog de optie dat er beroep wordt aangetekend. "Laten we maar van 2025 uit gaan."