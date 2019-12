Matthias M. blijft langer vastzitten voor moord op Halil Erol

Het onderzoek naar de moord op Halil Erol is bijna klaar. Dat vertelde de officier van justitie vandaag tijdens een pro-forma zitting. Matthias M. uit Meppel, die vast zit voor betrokkenheid bij de moord op Halil Erol uit Steenwijk, blijft in voorarrest. Dat besliste de rechter vandaag. Hij was vandaag niet aanwezig. Zo'n tien familieleden van Halil Erol, waren aanwezig bij de zitting.

De verdachte ex-tbs'er is in juni aangehouden nadat er forensisch onderzoek was gedaan in een woning in Meppel. De verdachte woonde in dit huis toen Erol verdween in 2010. Hij werd toen ook al aangehouden, maar later weer vrijgelaten.

Het DNA van Matthias M. is gevonden op de dekbedhoes waar de romp van Halil Erol in gewikkeld was. In deze hoes is ook nog DNA aangetroffen van de vriendin van Matthias M. Zij is ook verdachte in deze zaak.

Matthias M. is in 2006 zittend op de hoes gefotografeerd. Uit onderzoek blijkt dat dit dezelfde hoes is als de hoes waar de romp van Erol in gewikkeld was. Daarnaast is DNA van M. gevonden in een zak waarin lichaamsdelen van Erol zaten. Volgens de officier van justitie zijn de zakken hoezen van een Ikea stoel.

De verdachte moet nog onderzocht worden in het Pieter Baan Centrum. Zijn opname staat gepland voor eind januari.

Halil Erol

Halil Erol, 34 jaar oud en vader van twee jonge kinderen, verdwijnt op 6 februari 2010. Zijn auto wordt een maand later brandend gevonden in Haren. In juni worden bij Steenwijk de armen en benen van de man gevonden in een zak. Drie jaar later vinden twee wandelaars in het natuurgebied De Kiersche Wijde bij Wanneperveen de romp van Erol. Die is gewikkeld in een dekbedhoes. Het hoofd en de handen van Erol zijn nooit gevonden.

Verdachte ontkent

De verdachte is dezelfde man die ook in 2010 al werd opgepakt aan de Jan Sluytersstraat. Het gaat om de ex-tbs'er Matthias M., die al eerder is veroordeeld voor het vermoorden van de 29-jarige Annemarie van Loon in Noordwolde in 1997, die zaak wordt ook wel de Spokesplasmoord genoemd. Hij ontkent betrokkenheid bij de moord.

Naast Matthias M, is zijn vriendin, een 44-jarige vrouw uit Meppel, verdachte in de zaak, ook de ex-vrouw van Erol uit Haarlem is verdachte. Beide zijn op vrije voeten.

Naar verwachting wordt de zaak eind mei, half juni inhoudelijk behandeld. 27 februari moet Matthias M. nog een keer voor de rechter verschijnen in een pro-forma zitting.