Gaan appartementen en bedrijven wel samen bij Vrijetijdsboulevard Roden?

De Vrijetijdsboulevard in Roden moet in de toekomst - naast een plek voor bedrijven - ook een plek voor woningen zijn. Maar aan het samenklonteren van bedrijven en huizen zit een keerzijde. Zo waarschuwt de eigenaar van het HoutCentrum Roden dat bewoners van nieuwe appartementen wel eens last van het geluid van het bedrijf kan krijgen.

Het is namelijk de bedoeling dat aan de Kanaalstraat in Roden 22 appartementen verrijzen. De houthandel van de familie Klok grenst aan dit terrein. Gert Klinker, die namens de familie Klok insprak, gaf aan dat de houthandel best veel geluid produceert. "Toen het bedrijf in 1996 begon, wilde de familie Klok geen problemen met omwonenden. Daarom hielden ze 25 meter afstand tot de huizen en lieten ze een extra geluidswal plaatsen", zegt Klinker.

Belangen verwaarloosd

De plannen voor nieuwe appartementen op het terrein achter de houthandel, laten zien dat er nog slechts 8 meter over is. "Er is een duur geluidsonderzoek geweest en die wijst uit dat er geen goed leefklimaat kan worden gegarandeerd", zegt Klinker. Oftewel: volgens het geluidsonderzoek gaan nieuwe bewoners last krijgen van de werkzaamheden van de familie Klok.

Klinker wil daarom dat de gemeente opnieuw kijkt naar de plannen, zodat de houthandel niemand tot last zal zijn en de werkzaamheden door kunnen gaan. "De familie Klok is niet tegen woningbouw, maar hun belangen worden verwaarloosd", meent hij.

Nog eens in gesprek

Wethouder Jos Darwinkel (Gemeentebelangen) denkt dat een goed leefklimaat kan worden gegarandeerd voor de bewoners van de nieuwe appartementen. "Omdat juist aan de kant van de bedrijven, extra maatregelen worden getroffen."