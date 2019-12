Ouderenbond: 'Veel te weinig woningen voor ouderen'

Op dit moment woont 90 tot 95 procent van alle ouderen nog zelfstandig thuis. Uiteindelijk worden die woningen ongeschikt, omdat ze te ver van voorzieningen liggen en niet op thuiszorg zijn ingericht. Liane den Haan van de ANBO wijst gemeenten nu op de noodzaak actie te ondernemen. "Er ligt een enorme opgave voor de gemeente qua bouwen en het aanpassen van woningen om ouderen op een goede manier te kunnen huisvesten. We wisten wel dat het onderwerp niet urgent is bij gemeenten, maar dat het zo nijpend is is wel schrikken."

Kostenpost van miljoenen

De ouderenbond richt zijn pijlen vooral op Drenthe, want daar gaat de vergrijzing sneller dan in andere provincies. De ANBO heeft uitgerekend hoeveel het de grote gemeenten van Drenthe kost om woningen van ouderen geschikt te maken voor thuiszorg; of voor het realiseren van nieuwe woningen dichter bij noodzakelijke voorzieningen.

De gemeente Meppel kijkt aan tegen een kostenpost van 11 miljoen euro, Assen moet 27 miljoen euro ophoesten en Emmen 38 miljoen euro. Om kosten te besparen moeten er alternatieve woonvormen komen, zegt de ANBO. Ruinen heeft daarvan een goed voorbeeld. Midden in het dorp, om het nieuwe dorpshuis, staan gebouwen waarin 55 zorgkamers gebouwd zijn. Oudere mensen die afhankelijk zijn van zorg, kunnen binnendoor naar het dorpshuis om deel te nemen aan activiteiten.

"Hier is altijd reuring", vertelt beheerder Johan van den Berg. "Elke week zijn er activiteiten, zoals peutergym. Oud en jong komen samen in het dorpshuis. Ze doen spelletjes en komen kijken naar bijvoorbeeld een repetitie van ons popkoor. Het is een uniek project." Volgens Van den Berg komen geïnteresseerden vanuit het hele land kijken naar het initiatief.

Meer plannen

Een soortgelijk initiatief heeft Hedzer van Houten op papier staan. 'Wonen Zonder Zorgen' heet zijn plan. Van Houten is voormalig directeur van Woonconcept. "Ik wil graag een woonvorm opzetten van maximaal dertig huurwoningen. Op dat complex komen ook een verwarmd zwembad en een fitnessruimte. Bovendien worden alle woningen duurzaam en stikstofvrij gebouwd." Van Houten wil namelijk ook dat ouderen zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. "We willen daarnaast een huismeester 2.0 inzetten. Dat is een echtpaar dat alle zorg uit handen neemt. Of het nou het repareren is van een lekkende kraan of het regelen van thuiszorg."

Van Houten heeft al veel geïnteresseerden voor zijn plan, inclusief een bank die wil financieren. Alleen een locatie is nog niet gevonden. "Ik heb mijn oog laten vallen op een locatie in de wijk Oosterboer in Meppel. Alleen de gemeente Meppel reageert niet", verzucht Van Houten. "Het is teleurstellend. Er komt niets los."

Reactie gemeente Meppel

Een woordvoerder van de gemeente Meppel laat weten dat er op korte termijn geen zicht is op passende gemeentelijke grond. De wijk Oosterboer is ook geen optie: de groene braakliggende plekken die daar liggen moeten groen blijven. "Over alternatieve locaties denkt de gemeente graag mee", aldus de woordvoerder.

Juist in een snel vergrijzend Drenthe moeten gemeenten niet achteroverleunen, vindt de ANBO. Bovendien scheelt het hoge zorgkosten als er nu over het probleem wordt nagedacht. "Het scheelt 45 tot 60 miljoen euro per jaar op hulp en ondersteuning als woningen worden aangepast voor ouderenzorg."