Ook gemeente Midden-Drenthe gaat voor erkenning KNIL-graven voor onbepaalde tijd

Ook voor de graven van de eerste generatie KNIL-militairen in de gemeente Midden-Drenthe hoeft door nabestaanden nooit meer te worden betaald. Ze krijgen een beschermde status voor onbepaalde tijd en kunnen niet worden geruimd. Met dat voorstel komt de commissie vanavond. De gemeente Midden-Drenthe volgt hierbij het voorbeeld van de gemeente Assen.

Het gaat om 77 KNIL-graven in Hooghalen, 70 KNIL-graven in Bovensmilde en 100 kindergraven in Hooghalen. Zij zouden aanvankelijk voor dertig jaar een beschermde status krijgen, met terugwerkende kracht vanaf 2020. Maar het college heeft nu besloten om de status voor onbepaalde tijd te geven, op aandringen van de commissie.

'De gemeente kon niet anders'

Otto Tatipikalawan is blij met die keuze, maar een verrassing is het niet. "Het was al zodanig voorbewerkt dat de gemeente Midden-Drenthe niet kon achterblijven bij Assen. Ze hebben het project samen ingestoken. Je kan niet met de nabestaanden over 27 jaar (als de rechten verlopen, red.) nog eens achter je oren krabben van: hoe zat het ook alweer? Dan moet dan het hele gevecht nog een keer worden aangegaan. Dat is gekkenwerk."

Historisch moment

Bob Souisa, die namens de werkgroep zijn verhaal doet, spreekt over een 'historisch moment' vanavond. "Om onze vaders na 72 eindelijk erkenning te geven aan hun trouw aan Nederland door hun een bijzondere status te geven", vertelt hij. Zijn familie kwam net als vele andere families 72 jaar geleden noodgedwongen naar Nederland en woonde onder slechte omstandigheden in een woonoord in afwachting op hun terugkeer.

"In de woonoorden leefden we jaren bewust afgezonderd van de Nederlandse samenleving, immers het verblijf zou maar tijdelijk zijn", vertelt Souisa. "We moesten slapen op stromatrassen en eten uit de gaarkeuken. Onze ouders konden slecht wennen aan de leefomgeving. Het was in de barakken koud. Daardoor zijn er gezinnen die meerdere kinderen in korte tijd verloren zijn. We pleiten voor een monument ter gedachtenis aan hen, onze broeders en zussen. Onze ouders hebben het als een vernedering en trauma ervaren."

'Rutte had er werk van moeten maken'

Zijn verhaal maakt duidelijk indruk op commissieleden en het kan rekenen op unanieme steun. "Eigenlijk zou de regering de landelijke erkenning moeten uitspreken," vertelt Martin Leistra namens de gehele commissie. "Maar zij zijn nog niet zover en hebben het teruggelegd bij de gemeentes. Als gemeente Midden-Drenthe willen we hier niet op wachten. We hopen het leed enigszins te kunnen verzachten."

Het respect voor de Molukse gemeenschap blijkt ook bij vertrek. In een lange rij vanaf de tribune worden de vele nabestaanden, waaronder Souisa en betrokkenen, gefeliciteerd en bedankt.

Tatipikalawan hoopt ook nog op actie vanuit Den Haag. "Ik vind het eigenlijk van de zotte dat je in 60 à 70 Molukkersgemeenten in dit land deze strijd zeventig jaar later moet gaan voeren. Dat je op zestig plekken die gesprekken moet voeren, voorwerk moet doen, in aanraking komt met raden, mensen moet mobiliseren om het aan de orde te stellen. Terwijl een landelijke regeling veel makkelijker was geweest. Rutte had er werk van moeten maken."