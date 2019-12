Verdachten drugslab Odoornerveen komen vrij

Het drugslab in Odoornerveen werd in april aangetroffen (foto: Persbureau Meter)

Twee mannen uit Arnhem en Wageningen, die sinds april vastzitten voor betrokkenheid bij een drugslab in een boerderij in Odoornerveen, komen woensdag vrij. Dat heeft de rechtbank in Assen bepaald.

Het kan nog maanden duren voor de rechtszaak over het lab inhoudelijk wordt behandeld. Er is nog geen datum bekend. Daarom vindt de rechtbank dat de mannen van 30 en 43 jaar hun zaak in vrijheid mogen afwachten. Een derde verdachte, een 57-jarige man uit Renkum, is al eerder vrijgelaten.

Ook drugslab Zuidwolde

Toen de politie op 10 april het drugslab in de boerderij binnenviel, waren de drie binnen. In het lab werd speed gemaakt. De mannen uit Wageningen en Arnhem waren eind 2017 ook al opgepakt voor betrokkenheid bij een drugslab in Zuidwolde. Ze waren sinds februari 2018 op voorwaarden vrij in afwachting van die strafzaak. De voorzitter van de rechtbank in Assen waarschuwde de twee dat ze die fout nu niet weer moeten maken.

De rechtszaak over het drugslab in Zuidwolde wordt in maart door de rechtbank Oost-Nederland behandeld. Reden daarvoor is dat de politie in Gelderland die zaak heeft onderzocht. De boerderij in Zuidwolde is het ouderlijk huis van zanger René Karst. Zijn vader verhuurde het pand aan de verdachten.

Vertraging rechtszaak

Het OM Noord-Nederland wilde dat ook de zaak rondom het lab in Odoornerveen werd doorgestuurd naar de Rechtbank Oost-Nederland, maar daar stak die rechtbank een stokje voor. Het gevolg is dat strafzaak over de speedlab in Odoornerveen maanden vertraging heeft opgelopen.

De mannen uit Arnhem en Wageningen worden verdacht van het opbouwen en aanleggen van het drugslab in Odoornerveen. De Arnhemmer vertelde dinsdag tijdens de korte zitting in Assen dat hij in de boerderij was om puin te ruimen. De ander zei dat hij aan het timmeren was. Ze wilden geen antwoord geven op de vraag van wie ze die opdracht hadden gekregen. "Ik heb een gezin. Ik heb al eens mensen aan de deur gehad die verhaal kwamen halen. Ik wil mijn vrouw en kinderen niet kwijt", zei de man uit Wageningen.

De boerderij in Odoornerveen is door de gemeente Borger-Odoorn voor een half jaar gesloten. De eigenaar en zijn zoon hebben verklaard dat ze niets met het drugslab te maken hadden.