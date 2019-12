Emoties bij René Karst na Edison-nominatie: 'Had dit graag met mijn moeder gedeeld'

René Karst dacht vanmiddag in Egypte even lekker ongestoord te kunnen duiken, totdat zijn telefoon overging. "Hij bleef maar overgaan en na vijf keer besloot ik toch maar eens op te nemen. Misschien is er wel wat aan de hand", zegt Karst. Er bleek zeker wat aan de hand te zijn. Karst is namelijk genomineerd voor een Edison.

"Dat was best wel even emotioneel", vertelt de zanger uit Hoogeveen, die met zijn album Atje voor de sfeer - En andere sfeermakers is genomineerd in de categorie Hollands. "Het is hard werken geweest afgelopen jaar. En dat vertaalt zich dan naar zo'n mooie nominatie."

'Jammer dat ik dit niet met mijn moeder kan delen'

Het gemis van zijn moeder Jannie komt tijdens dat moment ook weer naar boven. Jannie Karst, waarmee René jarenlang een muzikaal duo vormde, overleed vorig jaar na een kort ziekbed. "Ik ben altijd met mijn moeder op pad geweest, dus het is heel jammer dat ik dat niet met haar kan delen", vertelt Karst. "Ik hoop dat er 'boven' toch iets van een connectie is, zodat ze het toch wel meekrijgt."

René Karst heeft in zijn categorie concurrentie van Frank van Etten en De Toppers. Serieuze kandidaten, vindt de Hoogevener. "Ja, natuurlijk. Iedereen is serieus met z'n vak bezig. Ze zijn met heel goede albums vertegenwoordigd." Wie er dus met de prijs vandoor gaat, durft Karst niet te zeggen. "Het kan alle kanten op. Maar daarom zeg ik: als je bij de top drie hoort, is dat al een feestje waard."

Maar het échte feest komt pas als hij wint. "Als ik 'm win, vieren we echt groot feest", zegt hij. Vanavond proost hij er in elk geval op met z'n familie. "Ik zit hier met mijn gezin in een all-inclusive resort, dus we kunnen proosten tot we een ons wegen", grapt Karst. "Nee, we gaan vanavond even lekker uit eten en drinken er een borrel op."