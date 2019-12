Broedermoord Rolderstraat Assen in februari voor de rechter

De 23-jarige man die in juni zijn broer doodschoot in zijn appartement aan de Rolderstraat in Assen, komt op 4 februari voor de rechter. Dat bleek vanmiddag tijdens een korte zitting bij de rechtbank.

De 32-jarige broer van de Assenaar, die op Curaçao woont, was in juni voor een paar weken in Nederland en logeerde bij zijn broertje aan de Rolderstraat. De verdachte komt zelf ook van Curaçao, maar kwam vorig jaar voor een studie naar Nederland.

'Was niet de bedoeling'

De Assenaar ergerde zich tijdens de logeerpartij aan zijn broer, die hem in zijn eigen huis treiterde en kleineerde. Op de avond van 27 juni kregen de twee ruzie. "Ik wilde een beetje respect van hem", aldus de Assenaar. Tijdens de ruzie pakte hij een pistool. "Mijn broer zei dat ik zijn respect kreeg als ik hem zou doodschieten. Maar dat was niet mijn bedoeling."

Volgens hem ging het wapen per ongeluk af toen hij een zwaaiende beweging maakte. De kogel belandde in de halsstreek van het slachtoffer. De Assenaar liep de straat op om hulp te halen. Samen met een voorbijganger probeerde hij zijn broer te helpen, maar die overleed korte tijd later in de ambulance op weg naar het ziekenhuis.

Schietproeven

Het Nederlands Forensisch Instituut in Den Haag heeft schietproeven met het pistool gedaan. Daaruit blijkt volgens de rechtbank dat het wapen tijdens het schieten normaal werkt, maar dat het hapert als het wordt doorgeladen. "Ik wil dat het NFI nog uitzoekt of het wapen door dit mankement per ongeluk kan zijn afgegaan", zei de voorzitter van de rechtbank.

Dat onderzoek moet voor 4 februari klaar zijn. De Assenaar blijft tot aan zijn strafzaak vastzitten. Uit psychiatrisch onderzoek is inmiddels gebleken dat hij een stoornis heeft. Volgens zijn advocaat Meindert Doornbos is het belangrijk dat hij behandeld wordt.

Lees ook: