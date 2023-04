Verbouwing Drents Museum valt drie miljoen euro duurder uit

Voor de aanpassingen aan de oude monumentale panden was in 2020 drie miljoen euro uitgetrokken, maar dat blijkt te weinig. Uit de aanbesteding wordt duidelijk dat bedrijven het niet voor dat bedrag kunnen doen, schrijft het College van Gedeputeerde Staten aan het Drents Parlement.

Volgens het provinciebestuur, eigenaar van de gebouwen, valt de verbouwing duurder uit door gestegen bouwkosten. Die worden veroorzaakt door de coronacrisis, de oorlog in Oekraïne en de hogere energieprijzen.

Overigens is het Drents Museum nu tot 15 april gesloten voor bezoekers in verband met onderhoudswerkzaamheden. Onder andere brasserie Pingo wordt aangepakt en vochtproblemen in het gebouw worden verholpen.