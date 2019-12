VOLE wil dat vliegveld Eelde wordt gestraft voor overtredingen

De zaak draait om drie incidenten. De eerste twee incidenten gebeurden eind mei. Een keer landde een vliegtuig na sluitingstijd (23.00 uur) op het vliegveld en een keer steeg een vliegtuig na sluitingstijd op. Het derde incident vond plaats in juli. Een vliegtuig taxiede toen voor de opening van het vliegveld (06.30 uur) over de landingsbaan. Voor de eerste twee incidenten kreeg het vliegveld een waarschuwing van de inspectie. Het derde incident is volgens de inspectie geen overtreding van de regels.

'Niet serieus genomen'

Voorzitter Jan Wittenberg van VOLE vindt dat er iets mis is met de handhaving van de inspectie en dat de omwonenden niet serieus worden genomen. Hij wil dat er strenger wordt opgetreden. "De luchthaven is 7,5 uur gesloten, dus zo lang is die nachtrust al niet. Als je dan ervoor en erna ook nog wakker wordt van gierende toestellen, dan is dat heel vervelend en daarom hebben wij deze zaak aangespannen", aldus Wittenberg.

Extensieregeling

Volgens de zogenaamde extensieregeling mogen vliegvelden in sommige gevallen een uur afwijken van de sluitingstijden. Tijdens de zitting blijkt dat het vliegveld, de inspectie en VOLE de regeling allemaal anders interpreteren. Het gaat dan bijvoorbeeld om het begin van de vlucht. Is dat wanneer de piloot begint aan de veiligheidscheck van zijn vliegtuig? Of wanneer het vliegtuig daadwerkelijk los komt van de grond?

"De regelgeving is een beetje ruim interpreteerbaar en daar hebben we nu een discussie over. Het is niet zo dat wij bewust overtredingen creëren. Wij denken dat we binnen de regelgeving opereren en daar zijn we nu op teruggefloten in de zin dat de inspectie zegt: nee, je moet 'm zo lezen en ook zo toepassen. En dat doen wij ondertussen ook", zegt havenmeester Onno de Jong van vliegveld Eelde.

Maatschappelijke kosten

De Jong geeft aan dat je als vliegveld nog wel af moet kunnen wijken van geplande vliegtijden. "Het is natuurlijk erg vervelend als een vliegtuig met 180 passagiers strandt op een luchthaven waar het niet wil zijn. Ook voor de volgende dag is dat voor het vliegtuig, de crew en de maatschappij vervelend. Je moet er wel rekening mee houden welke maatschappelijke kosten dat met zich meebrengt", aldus De Jong.

Tijdens de zitting blijkt dat het vliegveld en de Inspectie Leefomgeving en Transport al druk met elkaar overleggen over hoe de regels precies geïnterpreteerd dienen te worden. Dat lijkt goed te gaan, want ook de laatste twee keer dat er gebruik werd gemaakt van de extensieregeling waren er geen bijzondere zaken, volgens de inspectie. Ook heeft de inspectie aan het vliegveld gevraagd om een plan van aanpak te maken.

Jan Wittenberg van Vole neemt geen genoegen met deze maatregelen. "Dat plan van aanpak had er al in maart moeten zijn. Het is nu december en het is er nog steeds niet. Wat weer aangeeft dat de luchthaven het echt niet serieus neemt." De rechtbank doet binnen nu en zes weken uitspraak.