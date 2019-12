Dit zijn de 15 meest gestreamde Drentse artiesten van 2019

Spotify maakte vandaag bekend welke tien nummers in 2019 het meest beluisterd werden via de online muziekdienst. In Nederland werd het nummer 'Hij is van mij' van Kris Kross Amsterdam, Maan & Tabitha featuring Bizzey 51,5 miljoen keer beluisterd. Maar naar welke Drentse artiesten werd dit jaar het meest geluisterd? En wat wat hun meest beluisterde nummer uit 2019? RTV Drenthe zocht het voor je uit.

1. Don Diablo - Nothing Breaks Like A Heart

Het nummer 'Nothing Breaks Like A Heart' van dj Don Diablo uit Dalen staat met stip op nummer 1. Het werd maar liefst 20.710.713 keer gestreamd. De dj staat op de zesde plaats in de lijst van honderd beste dj's van de wereld.

Mark Ronson ft. Miley Cyrus - Nothing Breaks Like A Heart (Don Diablo Remix)

2. René Karst - Atje Voor De Sfeer

De tweede, best beluisterde Drentse artiest is zanger René Karst. Zijn lied 'Atje Voor De Sfeer' werd op Spotify 4.805.837 keer beluisterd. Vandaag werd bekend dat de Hoogeveense zanger met zijn album 'Atje Voor De Sfeer - En Andere Sfeermakers' meedingt naar een Edison.

René Karst - Atje Voor De Sfeer

3. Zonderling - I Do

De Drentse Jaap de Vries vormt samen met de Groningse Martijn van Sonderen het dj-duo Zonderling. Hun meest bekende hit is waarschijnlijk 'Crazy', in samenwerking met Lost Frequencies, maar het meest beluisterde nummer van 2019 is 'I Do' met 2.694.799 streams. Vorig jaar nog sprak verslaggever Loes van der Laan met De Vries in het programma Toer de Loes.

Zonderling - I Do (feat. Andreas Moss)

4. Hannah Mae - Back To You

Singer-songwriter Hannah Mae uit Emmen staat op de vierde plaats met haar nummer 'Back To You', dat je misschien ook gehoord hebt in de reclame van een bekende supermarktketen. Het nummer is op Spotify 699.620 keer beluisterd. Hannah Mae schrijft muziek met bekende artiesten als zangeres Ilse de Lange en zanger Daniël Lohues.

Hannah Mae - Back To You

5. Jannes - Wel Of Niet

'Wel Of Niet'. Dat is het meest beluisterde nummer uit 2019 van zanger Jannes. Het nummer is nét iets minder vaak geluisterd dan het nummer op de vierde plaats in deze Drentse lijst, namelijk 633.282 keer. Ook de Emmer zanger van het levenslied stapte eerder bij onze Loes van der Laan in een kever, voor het programma Toer de Loes.

Jannes - Wel Of Niet

Op de nummers 6 tot en met 15 in de lijst stonden de volgende Drentse artiesten:

6. Blackbriar - Snow White And Rose Red (358.454 keer beluisterd)

7. Jeffrey Kuipers - Alsof Ik Niets Weet (235.675 keer beluisterd)

8. Mooi Wark - 16 Jaor (Een Mooie Tied) (231.376 keer beluisterd)

9. Almost Weekend - Comfort Zone (192.155 keer beluisterd)

10. Jack And The Weatherman - You And Me (116.351 keer beluisterd)

11. Henk Wijngaard - Tranen Op Het Stuur (53.194 keer beluisterd)

12. Leon Moorman - Knooin (43.274 keer beluisterd)

13. Daniël Lohues - Ik Haal Mij 'N Hond Op - Live (38.266 keer beluisterd)

14. Justin Ripassa - Passing By (26.786 keer beluisterd)

15. Isa Zwart - I Remember (7.040 keer beluisterd)

En hier vind je de Drenthe Top 15 2019 op Spotify.