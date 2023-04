Tik, tik, tik en de winnaar ben ik! Eitje-tik-kampioenschappen op school Yde

Het is een van de vele tradities tijdens Pasen: eitje-tik. Op veel basisscholen wordt het gespeeld en zo ook bij OBS De Duinstee in Yde. Alle klassen deden vandaag mee aan het toernooi en verzamelden op het grote plein voor de school. Maar hoe werkt het ook alweer?

"Als iemand af heeft geteld, tik je met twee eieren tegen elkaar", weet Levi. "Het ei dat kapot is, is af."

Oma als geheime wapen

Het doel is dus je ei zo lang mogelijk heel te houden. Daar heb je een hard ei voor nodig. En daarvoor heeft iedereen zo z'n trucjes. "Mijn ei is gekookt door mijn oma", vertelt Levi trots. Zij maakt een harde voorkant, zegt hij. Hoe? "Dat is geheim."

Bas zegt dat hij z'n eitje zo hard mogelijk kookt. Dat doet zijn moeder. En zij is daar naar eigen zeggen behoorlijk goed in.

Rauw en hardgekookt ei

Maar ook de manier waarop je tikt is belangrijk. En dat blijkt wel in de finale. Daar staat ook iemand met een rauw ei! Maar of zij weet te winnen? Het antwoord zal je niet verbazen: nee.

Elin uit groep 8 is inmiddels op de hoogte van het rauwe ei, en heeft een slimme tactiek: zo hard mogelijk tikken. Met de punt van het ei. "Want die is het sterkste." En inderdaad: het rauwe ei splasht uit elkaar. Elin is eitje-tik-kampioen en gaat er met een grote chocoladepaashaas vandoor.