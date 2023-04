Bovenkant van Boazbrug in Meppel wordt eraf gehaald

Balk voor balk, plaat voor plaat. Zagen, branden, snijden en tillen. De bovenkant van de Boazbrug in Meppel wordt verwijderd, zodat de brug over de gracht in het centrum weer open kan voor voetgangers en wandelaars.

Het gebeurt met precisie. Vooral het tillen. In de smalle straatjes naar de gracht toe moet eerst een grote kraan achteruit gereden worden, later volgen de nodige opleggers om de oude onderdelen weg te voeren. Die onderdelen moeten met de kraan tussen de huizen en bomen door op de lader getild worden. Om de bovenkant van de brug weg te snijden, zijn daarnaast drie hoogwerkers nodig om bij alle plekken te komen. Ruimte om die hoogwerkers te verplaatsen is er niet. Behalve de grote kraan staan er her en der de nodige verkeersborden om omheen te manoeuvreren.

Het ontmantelen van de brug uit 1992, duurt de hele dag. Zodra de werkzaamheden klaar zijn, is de brug weer te gebruiken.

Ingestort

In februari brak een gedeelte van de bovenkant van de brug af. Een voorbijganger kwam ten val en moest voor kort onderzoek naar het ziekenhuis. Daar bleek dat er geen reden was tot medische zorg. Sindsdien is de brug afgesloten.