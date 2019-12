Een huiskamerconcert van de 3J's of een gitaar van Jan Akkerman... Gitarist Ruben Hoeke biedt de spullen aan op een online veiling. De opbrengst gaat naar de bouw van een weeshuis in Ecuador.

Ook Drenten dragen bij aan de veiling. Zo hebben Erwin Java, oud-gitarist van de Cuby + Blizzards en de Hoogeveense zanger Bert Heerink items aangedragen voor het weeshuis. Daarnaast krijgt Hoeke aanbiedingen van mensen om hun producten te veilen.

Ademhalingsproblemen

Een veiling voor een weeshuis dat helemaal in Ecuador staat. Waarom daar? "Kinderen gaan me altijd aan het hart en dit kwam toevallig op mijn pad", antwoordt Hoeke. "Meerdere mensen hebben dat aan me gevraagd. Misschien zijn de volgende keer kinderen in bijvoorbeeld Tilburg aan de beurt. Ik kan niet alles tegelijk doen natuurlijk."

Daar zitten onder meer baby's die, omdat hun moeder dat ook was, verslaafd zijn aan de heroïne. "Het zijn kinderen die een start in het leven hebben gemaakt, die gelukkig veel van ons niet kunnen voorstellen", vertelt Hoeke. "Die zitten nu in dat ene pand dat beschimmeld is. Ze belanden vanwege ademhalingsproblemen in het ziekenhuis."

'Als een speer'

Volgens de gitarist gaat de online veiling, die gisteren is geopend, als een speer, al kan hij weinig zeggen over hoeveel er tot nu toe is geboden. Hoeke: "Het zijn te veel artikelen om daar wat over te zeggen." Het doel is een opbrengst van 100.000 euro. Daarnaast is het ook mogelijk om een bedrag te doneren.

Hoeke kan niet zeggen wat zijn favoriete item is. "Eigenlijk alles. Dat klinkt stom, maar zoveel mensen hebben meegedaan."

De veiling op Redhouse.nu loopt tot en met 31 december.