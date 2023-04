Noord-Drenthe wil 4,5 miljard euro als compensatie voor gaswinning

Noord-Drenten moeten, net als Groningers, gecompenseerd worden voor de gevolgen van de gaswinning. De gemeenten Noordenveld, Tynaarlo en Aa en Hunze dienen samen met de provincie Drenthe een claim van ongeveer 50.000 euro per inwoner in. Dat zou uitkomen op een totaal van 4,5 miljard euro. Dit werd duidelijk op een persconferentie in Spijkerboor vanmiddag.

De Noord-Drentse gemeenten spiegelen zich daarmee aan de compensatievraag van Groningen. Ook daar wordt een bedrag van 50.000 euro gevraagd voor iedere inwoner van de provincie. In Noord-Drenthe gaat het om ongeveer 90.000 inwoners. Het geld moet worden besteed aan het herstel van schades en het fysiek verbeteren van woningen. Ook moet het geld ten goede komen aan de publieke voorzieningen in de drie noordelijke gemeenten. De 50.000 euro is een streefbedrag en moet nog nader worden uitgewerkt, benadrukt de provincie.

Economische impuls

In een brief die de gemeenten en provincie vandaag naar staatssecretaris Hans Vijlbrief (D66) stuurt, wordt nog eens benadrukt dat de gevolgen van gaswinning niet stoppen bij de Groningse grens. Zo kampen Noord-Drenten met schades als gevolg van aardbevingen en bodembewegingen.

Wat de gemeenten en de provincie betreft moet er geïnvesteerd worden in de mentale gezondheid van inwoners en moet financiële stress verlicht worden. Ook moet een deel van geld besteed worden aan een 'economische impuls' die het gebied aantrekkelijker moet maken om te wonen, verblijven en recreëren.

Samenwerking met inwoners en gemeenten

Bij de presentatie van de uitkomsten van de parlementaire enquête gaswinning in februari, sprak commissievoorzitter Tom van der Lee over een 'ereschuld' aan Groningers en Drenten. Voor beide provincies vormt die ereschuld een concrete aanleiding voor een claim aan het Rijk.

De claim zoals die er nu ligt, is er één op hoofdlijnen. "De volgende stap is om het plan uit te werken in gebiedsplannen, in nauwe samenwerking met inwoners en gemeenten", zegt Anno Wietze Hiemstra, burgemeester van Aa en Hunze. "Om daar op korte termijn mee te kunnen beginnen, vragen de gemeenten een ontwikkelbudget van 1 miljoen euro aan de staatssecretaris."

Keerpunt

Voor staatssecretaris Vijlbrief kan de brief die vandaag naar Den Haag gaat, niet als een verrassing komen. Tijdens zijn bezoek aan Drenthe op 15 maart spraken de gemeenten met Vijlbrief af dat er een compensatieplan zou worden opgesteld 'waarmee recht aan de situatie van de provincie en inwoners wordt gedaan'.

De persconferentie rondom het plan vindt vanmiddag plaats in café 't Keerpunt in Spijkerboor. Een symbolische keuze, volgens Hiemstra. "We hopen dat dit echt het keerpunt is en dat inwoners met deze investeringen gecompenseerd worden."