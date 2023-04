Onvangbare hangbuikzwijnen Drents-Friese Wold nu toch echt verdoofd en naar opvang gebracht

Het was nog best een 'behoorlijke jachtpartij' om de beesten te pakken te krijgen vertelt de dierenarts. Volgens Van Gemerden gaven de hangbuikzwijnen zich niet zomaar gewonnen: "Je zag een van hen terwijl 'ie met een pijltje in zijn rug rondliep nog denken van: 'mij krijg je niet te pakken'."

Maar de beesten vielen na het verdoven toch rustig in slaap en zijn nu door medewerkers van Natuurmonumenten in een trailer met stro gelegd. Klaar om na hun avontuur in het Drents-Friese Wold bij te komen bij de dierenopvang in Drachtstercompagnie.