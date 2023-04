Pijnlijk besluit voor corsowijk Hooiweg-Zuid: géén wagen, wel dahlia's

Corsowijk Hooiweg-Zuid bouwt dit jaar géén wagen voor het Bloemencorso in Eelde. Het ontbreekt de bouwploeg aan een vaste plek en de optie om voor één jaar naar de vuilnisbelt in Eelde te verhuizen, zien ze niet zitten.

Het liefst krijgt de bouwploeg een structurele plek toegewezen. "We slaan spullen voor de bouw gedeeltelijk op in een grote zeecontainer en we hebben nog wat in een schuur op het vliegveld staan", zegt Wouter ter Veld namens de bouwploeg. "Als we ieder jaar moeten verhuizen, moeten we ook alles weer verplaatsen. We zijn maar met een kleine groep vrijwilligers en als je meer tijd steekt in verhuizen dan in bouwen, dan gaat de lol eraf."

Corsowijk Hooiweg-Zuid bouwde enkele jaren op het vliegveld in Eelde, maar kreeg dit jaar te horen dat ze er niet meer terecht kunnen. "We wisten dat het tijdelijk was, maar de timing (een paar weken voor de bouw zou starten, red.) was heel slecht", zegt Ter Veld.

'Pijnlijk besluit'

Afgelopen weekend laste de bouwploeg een spoedvergadering in. "We legden de vrijwilligers drie opties voor", zegt Ter Veld. "Per direct helemaal stoppen, dit jaar geen wagen bouwen maar wel dahlia's in de grond stoppen of toch nog meedoen op de locatie van de vuilnisbelt. We hebben voor de tweede optie gekozen."

Daarmee doet Hooiweg-Zuid voor het eerst sinds 1974 (corona buiten beschouwing gelaten) niet mee aan het corso. "Ja, dat is een erg pijnlijk besluit. Maar het is nu de beste optie. We gaan zorgen voor hele mooi dahlia's die we verkopen aan andere corso's en deelnemende corsowijken."