'De plannen van Green Planet zijn nauwelijks aangepast'

Bij tankstation Green Planet van Edward Doorten langs de A28 bij Pesse wil de eigenaar een zogeheten adventurepark bouwen met een uitkijkpunt op 19 meter hoogte in een toren langs de snelweg. Dat plan kwam vorig jaar voor het eerst naar buiten en is nu enigszins aangepast om aan bezwaren tegemoet te komen. Maar volgens actiegroep Gien Planet gaan die veranderingen niet ver genoeg. "Het is eigenlijk nauwelijks aangepast", zegt Folkert Metselaar.

Eigenlijk zou er een toren met een platform op 25 meter hoogte komen. Zes meter hoger dan nu het plan is. Metselaar ziet dat toch anders. "De toren is inderdaad wat naar beneden gegaan, maar door die grote led-schermen aan het platform blijven ze erboven zitten. Het volume dat in de lucht gebouwd wordt, wordt alleen maar groter."

'Het hele landschap wordt verpest'

Het plan is Metselaar een doorn in het oog. "Je kan de toren straks zien vanaf de Radiotelescoop op het Dwingelderveld. Het hele landschap wordt verpest", vertelt hij. Ook de mensen aan de rand van het dorp krijgen er volgens Metselaar last van. "De mensen krijgen 'm hier in de achtertuin. Vanuit je woonkamer kun je op die schermen kijken. Dit past gewoon niet in een landelijke omgeving, aan de rand van een nationaal park en aan de rand van een dorp."

De twee ledreclame-schermen op de toren worden 56 vierkante meter groot. De schermen voldoen aan de voorwaarden die Rijkswaterstaat stelt aan lichtreclame langs de snelweg. Volgens Metselaar zouden die schermen eigenlijk 50 vierkante meter worden. "Dat is ons vorig jaar toegezegd. Er wordt nu gezegd dat ze kleiner zijn geworden. Maar het is ons onduidelijk waar dat kleiner worden vandaan komt."

'Geluidsoverlast en lichthinder'

Op het terrein van het adventurepark komen waarschijnlijk ook overnachtingsmogelijkheden. Actiegroep Gien Planet is daar ook niet blij mee. "Wij verwachten geluidsoverlast en lichthinder", licht Metselaar toe. "Het wordt een compleet horecacomplex met tachtig overnachtingsplekken. Dat past hier gewoon niet. Dit is een beschermd landschap. Er zit al een benzinestation en dan komt er nu ook een park achter", foetert hij.

Metselaar gaat met Gien Planet in gesprek met andere bezwaarmakers. "We gaan kijken of we nu weer bezwaar gaan maken", legt hij uit. "Ook gaan we in gesprek met de politiek en gaan we een bewonersavond organiseren om mensen te informeren wat er nu werkelijk komt." Volgens Metselaar zijn omwonenden nooit goed geïnformeerd. Edward Doorten wil nog niet reageren op de kritiek van Folkert Metselaar.