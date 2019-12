Meer Drenten overleden door 'accidentele val'

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het overgrote deel van de slachtoffers (144) was 65 jaar of ouder. Meer dan een derde van de slachtoffers die na zo'n val overleed was 90 jaar of ouder (57 mensen). Geen inwoner van Drenthe onder de 50 jaar overleed na een accidentele val.

Een accidentele val is een ongeluk waarbij iemand onopzettelijk valt, struikelt of uitglijdt. Fatale ongelukken waarbij iemand was gevallen met een vervoersmiddel, zoals een fiets, heeft het CBS niet meegerekend in de cijfers.

Vooral ouderen

Landelijk overleden vorig jaar 4.628 mensen door een accidentele val, 596 slachtoffers meer dan in 2017. Gemiddeld overleven dertien mensen per dag zo'n val niet. Meer vrouwen dan mannen overlijden door een dodelijke val. In 2018 stierven namelijk 2.741 vrouwen, tegenover 1.887 mannen. Acht op de tien mensen die vorig jaar bij een ongeluk omkwamen, zijn gestorven door zo'n accidentele val.

De meesten zijn ouder dan 80 jaar, vooral bij de vrouwelijke slachtoffers (84 procent). Bij de mannen gaat het om 69 procent van de fatale gevallen. Het aantal 90-plussers dat omkwam door een accidentele val, steeg het snelst. Tussen 2014 en 2018 nam dat aantal met 67 procent toe.