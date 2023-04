Na bijna 100 jaar tuinbouw verruilt Kwekerij Arends de lavendel voor caravans

Diverse soorten groenten, bloemen (azelea's), maar ook fruit (aardbeien) en de laatste twintig jaar lavendel. Dat is wat Kwekerij Arends in Paterswolde in bijna honderd jaar vooral te bieden had. Maar dit arsenaal aan producten dat het tuinbouwbedrijf produceerde, wordt ingeruild voor caravans, campers en boten.

De kwekerij zet er na 97 jaar een punt achter. De kassen gaan gebruikt worden als opslag voor de aanhangwagens en vaartuigen.

Eigenaren Matthijs en Hilde Barendse-Arends besloten te stoppen met de teelt vanwege een gebrek aan toekomstperspectief op de huidige locatie. Maar de liefde voor tuinbouw zal blijven, getuige het veredelingsbedrijf dat in bedrijf blijft. Daarmee kan de kweek van hun eigen soort lavendel - waar de familie een patent op heeft - worden voortgezet.

'Het is wel raar'

"We voelen ons goed bij het besluit", vertelt Hilde over het stoppen van Kwekerij Arends. "Het is iets wat we hebben zien aankomen. Niet van: 'Oh, we moeten stoppen'. Het is op deze locatie lastig om een tuinbouwbedrijf voort te zetten. Het is een kleine locatie en uitbreiden gaat niet. Neemt niet weg dat het raar is om te stoppen."

Ze vervolgt: "Het is wel bijzonder dat na bijna honderd jaar het bedrijf stopt en dus ook stopt met het kweken van planten. We zijn daarbij niet over één nacht ijs gegaan. We hebben er goed over nagedacht en de keuze gemaakt. Het geeft nu ook een goed gevoel", vult haar man Matthijs aan.