Met je apsapsiepie fluitend de lente in. Nieuw boek over voorjaarstradities in Drenthe

Wel heel erg Drents, sterker nog, zeer plaatsgebonden, is het zogeheten Sint Pieter balslaan. Abel Darwinkel legt uit: "22 februari is de dag van Sint Pieter. Er is een grappige Drentse traditie in Oosterhesselen en Gees, daar doen ze aan Sint Pieter balslaan. Een gebruik van jonge, pasgetrouwde stellen. De kinderen van het dorp komen naar het huis van de pas getrouwde man, gooien een bal en die moet de man dan wegslaan. Komt ook weer snoep en centerij aan te pas. Heel plaatsgebonden. Dat is puur Oosterhesselen en Gees en verder nergens."

'Noten schieten', zegt vrijwel niemand, Abel Darwinkel (die het interview in Drenthe Toen in het Drents doet): "Neutenschaiten is een spel dat nog steeds gespeeld wordt in het Groningerland en ook in Drenthe, met Pasen. Je hebt een ijzeren kogel, de noten liggen op een rij, en aan de zijkant liggen centen of extra noten, net wat je hebt afgesproken waar je om speelt. En van een afstand moet je de noten wegschieten. Maar alleen de voorste noten. Als de voorste blijft liggen en je schiet alleen de zesde, zevende of achtste weg, dan moet je geld inleggen en dan krijg je niks. Maar schiet je de voorste weg en er ligt wat geld of andere noten naast, dan mag je dat pakken." Zoals ook hier hebben vrijwel alle voorjaarstradities met vruchtbaarheid te maken, "want een noot is de aankondiging van het voorjaar."