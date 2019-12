Criminelen maken miljoen euro buit in grote geldezel-zaak

Achter deze phishing of smishing berichten zitten criminelen. Zij versturen de berichten en de link leidt je naar een nagemaakte site van je bank. Omdat jij je gegevens invult kunnen zij overal bij. Ze zetten jouw geld op rekeningen van geldezels en pinnen het er weer af.

Wat is een geldezel?

Een geldezel, ook wel moneymule genoemd, is iemand die zijn rekening beschikbaar stelt om geld op over te maken en er ook weer af te laten halen. Je geeft je pinpas aan een crimineel, krijgt het een paar dagen later terug en als je geluk hebt, heb je wat geld verdiend. Dat is tenminste wat de criminelen je doen geloven. Maar in werkelijkheid werk je mee aan witwassen. "Dat is strafbaar en er kan een gevangenisstraf van zes jaar op staan". zegt Gerben Wilbrink persofficier van het Openbaar Ministerie.

Daar blijft het niet bij, want banken nemen ook maatregelen. Monique de Nooij, adviseur veiligheidszaken Volksbank: "Banken zien je als onbetrouwbare klant. We kunnen je dan op een waarschuwingslijst plaatsen en daar sta voor maximaal acht jaar op. Dat heeft grote gevolgen. Je kunt geen hypotheek aanvragen, geen krediet krijgen en ook het afsluiten van een studielening is niet mogelijk."

Ondanks dat criminelen je rekening gebruiken ben je daar zelf verantwoordelijk voor. "Je bankpasje en je pincode zijn van jou, als je die afstaat ben je niet te goed gelovig, maar kun je weten dat het niet voor de juiste doeleinden wordt gebruikt", aldus Wilbrink.

Een miljoen euro weg

In het noorden spelen meerdere geldezel-zaken, maar eentje springt eruit. Criminelen sturen een sms-je naar een slachtoffer met de boodschap dat zijn pas verloopt. De man klikt erop en vraagt een nieuwe pas aan. Denkt hij. Maar als hij naar bed gaat trekken criminelen zijn rekening leeg. Meer dan een miljoen euro wordt overgemaakt en verdeeld over 136 geldezels. Als hij 's ochtends wakker wordt, ontdekt hij dat zijn geld verdwenen is. Hij belt meteen de politie en de bank. "Hij doet aangifte en samen met de bank proberen we het geld terug te halen", legt Wilbrink uit.

Aantal geldezel-zaken neemt toe

Het aantal geldezels neemt de laatste jaren toe. Vooral onder jongeren is een flinke stijging. Dat komt vooral door de populariteit van sociale media. "Je kunt anoniem jongeren benaderen", zegt De Nooij. "Maar als jij jouw bankpasje afstaat is dat het enige dat zichtbaar is voor de politie en de bank. Dus de politie zal altijd bij je aan komen kloppen."

Tijd voor actie dus. Vanaf vandaag begint er een Europese campagne. 31 landen doen daar aan mee. Mensen worden gewaarschuwd om geen geldezel te zijn. "Makkelijk geld is fout geld", aldus De Nooij. "Werk er dus niet aan mee."

Klik nooit op de link in een sms of email (foto: RTV Drenthe)

Trap niet in phishing of smishing berichten

Hoe voorkom je nou dat je slachtoffer wordt van phishing of smishing? Klik nooit op de link in je mail of sms. Banken sturen namelijk nooit een link mee. Tik altijd zelf het internetadres van je bank in je internetbrowser. Dan weet je zeker dat je op de beveiligde pagina van je bank komt, en niet op een nagemaakte site.