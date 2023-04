Op deze plekken in Drenthe branden de paasvuren

De precieze ontstaansgeschiedenis van het paasvuur is niet helemaal duidelijk. Wel is bekend dat het om een eeuwenoude traditie gaat: al in 1624 werden de eerste paasvuren ontstoken in het noordoosten van Nederland. Elders in Europa was het in brand steken van bulten brandbaar materiaal ook al een gebruik: van Zwitserland en Oostenrijk tot in Denenmarken kwam het voor.