Waarom afgekoelde huizenmarkt leidt tot zorgen over nieuwbouw

Nieuwbouwdirecteur Lamberink noemt het een complex probleem. Waar niet een eenduidige, simpele oplossing voor is. Want niet alleen de stijgende bouwkosten en grondstofprijzen zijn de boosdoeners.

"Dat is een pleidooi dat al jaren gaande is", legt Lamberink uit. Hij noemt het een belangrijke factor om een project te laten slagen. "Maar dan moeten de opvolgende woningen natuurlijk ook wel worden verkocht, anders los je het probleem alsnog niet op."

"Zorg voor maatwerk. Knip grote projecten op in kleinere fases. En kijk lokaal naar wat wel kan, in plaats van zeggen: 'het is te duur, we zitten de tijd eerst wel uit en kijken wat er gebeurt'. Als je lokaal kijkt naar wat de woningconsument wil, kun je woonproduct en prijs optimaliseren en matchen met de vraag."