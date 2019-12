Hoofdkantoor TVM blijft in Hoogeveen

Verzekeraar TVM houdt haar hoofdkantoor in Hoogeveen. Een mogelijke verhuizing naar Zwolle is daarmee van de baan. Een zwaarwegend argument voor TVM om in Hoogeveen te blijven is de komst van een IT-hub van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Voor TVM is het van cruciaal belang dat het in de toekomst meer universitair of hbo-geschoolde medewerkers aan kan trekken.

Te klein

Het huidige pand aan de Van Limburg Stirumstraat voldoet niet meer aan de eisen. TVM wil daarom verhuizen en een gang naar Zwolle was een serieuze mogelijkheid. De verhuizing zal nu dus binnen Hoogeveen plaatsvinden. Het bedrijf heeft een optie op een stuk grond nabij het station van Hoogeveen.

Medewerkers reageren opgelucht op het besluit van hun werkgever om in Hoogeveen te blijven. Ze zijn blij dat er een einde is gekomen aan een lange periode van onzekerheid. Bij TVM werken zo'n 470 mensen.

Voor de verzekeraar was de samenstelling van het personeel en hun woonplaatsen een belangrijke afweging. De verhuizing zou voor TVM een risico met zich meebrengen dat personeel zou vertrekken.

Het is geweldig voor Hoogeveen en de regio dat TVM ervoor heeft gekozen om in Drenthe te blijven." Gedeputeerde Henk Brink

'Fantasisch nieuws'

Burgemeester Karel Loohuis is blij dat TVM blijft. "Het is fantastisch nieuws dat TVM in Hoogeveen blijft", laat Loohuis weten. "De komende tijd gaan we hard aan de slag om de mogelijkheden van een verhuizing van TVM naar de nieuwe locatie bij het station nader te onderzoeken. TVM en Hoogeveen horen bij elkaar en wij zijn blij dat dit zo blijft."

Gedeputeerde Henk Brink geeft ook aan te willen helpen onderzoeken of de nieuwe locatie geschikt is. "Het is geweldig voor Hoogeveen en de regio dat een groot bedrijf als TVM ervoor heeft gekozen om in Drenthe te blijven. Samen met de verzekeraar, kennisinstellingen, ondernemers en de gemeente gaan wij de komende tijd werken aan een omgeving die bijdraagt aan toekomstbestendige werkgelegenheid door in te spelen op de digitale transitie."

Geschiedenis

TVM verzekeringen is in 1962 in Rijswijk opgericht als coöperatie door een aantal vervoerders. TVM zit sinds 1973 in Hoogeveen. De transportondernemers besloten tot de oprichting van een eigen verzekering, omdat andere verzekeringsmaatschappijen de transportsector links lieten liggen.

TVM is naast Nederland ook actief in België, Luxemburg en Duitsland.