Dankzij corona meer terrassen in gemeente Emmen

Over de gehele linie krijgt de horeca in de gemeente Emmen er meer meters bij voor hun terrassen. Dit is het gevolg van het nieuwe terrassenbeleid. Tijdens corona gaf de gemeente horecaondernemers meer ruimte. Nu de pandemie achter de rug is, heeft de gemeente nieuwe spelregels opgesteld. De ene zaak behoudt de extra meters, bij de ander wordt dat enigszins teruggeschroefd of wordt teruggegaan naar de eerdere terrasomvang van voor corona. Tel je alles bij elkaar op, dan is er eerder sprake van meer dan minder terras, aldus wethouder Guido Rink.

Een kroegje of restaurant in de gemeente Emmen binnenstappen tijdens corona was er niet bij. Maar buiten op de terrassen was geen probleem. Om de horeca tegemoet te komen, gaf de gemeente de terrassen letterlijk en figuurlijk de ruimte. Nu de coronamaatregelen zijn afgeschaald, besloot de gemeente het terrassenbeleid opnieuw onder de loep te nemen.

Want duidelijkheid is wenselijk, zegt wethouder Guido Rink. "We hopen zo meer duidelijkheid te geven aan ondernemers over wat betreft de afmeting van hun terras. Zo kunnen zij zelf beter een inschatting maken bij het investeren in bijvoorbeeld stoelen en tafeltjes."

De gemeente zelf heeft ook baat bij heldere afspraken als het onder meer aankomt op zaken als veiligheid en handhaving. Want hier en daar was er sprake van wildgroei wat betreft het plaatsen van het horecameubilair. "Je wilt voorkomen dat de winkelroutes, de markt, evenementen en ruimte voor hulpdiensten en minder validen in het geding komen." Tijdens corona is hier niet altijd oog voor geweest", aldus Rink.

Enorme bloembakken

In een aantal gevallen viel het op dat bij sommige ondernemers hun stoeltjes en tafeltjes steeds een stukje verder zijn opgeschoven. Of enorme bloembakken die opeens bij het terras werden geplaatst. En dat is nou net niet de bedoeling.

Als ondernemers hier in hebben geïnvesteerd, dan zou het volgens de gemeente wel zo kies zijn geweest om vooraf overleg te plegen. Want de gemeente is per slot van rekening de eigenaar van de grond, aldus collega-wethouder René van der Weide.

Afstemming met ondernemers

De afstemming van het nieuwe terrassenbeleid vond overigens plaats in samenwerking met de ondernemers en Koninklijke Horeca Nederland. In sommige gevallen is er in samenspraak gekeken naar een goede oplossing voor de ondernemer in kwestie. Rink noemt als voorbeeld Brownies en Downies in de Emmer Hoofdstraat. "In overleg zijn daar schermen weggehaald en onderbreekt het terras niet de doorlopende winkelroute."

