Nieuwbouwplannen leerwerkbedrijf Stark nog niet ondertekend, kost daarom mogelijk miljoen extra

Het bestuur van Stark is het niet eens geworden over de nieuwbouwplannen. Dat maakt zij bekend in een brief aan de betrokken gemeenten. De kosten van het project kunnen hierdoor misschien oplopen tot 16,5 miljoen euro.

Stark is een gemeentelijk georganiseerd leerontwikkelbedrijf. In de gemeente Midden-Drenthe, Hoogeveen en De Wolden kunnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt terecht in bijvoorbeeld de schoonmaak, productie of postbezorging, waarbij ze begeleid worden. Het hoofdkantoor van Stark zit nu nog aan de Dieselstraat in Hoogeveen, maar daar wil het bestuur vertrekken.

Alleen handtekening ontbreekt

Sinds 2021 worden daarom nieuwbouwplannen voorbereid. De nieuwe locatie ligt aan de Plesmanstraat waar de grond al voor is aangekocht. Ook is het ontwerp klaar. Alleen de handtekening onder het plan ontbreekt nog. Daarvan is de deadline vorige week verstreken, met alle gevolgen van dien.

"Besluiten in de GR Stark geschieden op basis van unanimiteit", zo legt de brief van het bestuur uit. "De betrokken Stark-bestuurders uit de gemeenten Midden-Drenthe en Hoogeveen stemden in met het doorgaan op de ingeslagen weg voor de nieuwbouw van Stark. De betrokken Stark-bestuurders uit De Wolden konden hier (vooralsnog) niet mee instemmen, dit omdat zij eerst een verdere uitwerking van de toekomst van Stark willen zien. Dit betekent dat Stark de voorliggende overeenkomsten met de geselecteerde aannemers niet heeft ondertekend."

Maximale kosten: 1,1 miljoen

Dat de deal niet is gesloten, kan de gemeenten geld kosten. De aannemers hebben nu namelijk gelegenheid om opnieuw de kosten te berekenen en een planning te maken. Aangezien de bouwprijzen in de tussentijd zijn opgelopen, is de kans groot dat die rekening oploopt. "De (maximale) extra kosten van het nu niet aangaan van de aannemingsovereenkomst worden ingeschat op 1,1 miljoen euro", schrijft het bestuur.