Burgemeester opent nieuwe brandweerkazerne op vliegveld Eelde

De brandweerkazerne op het vliegveld van Eelde is inmiddels een paar weken volop in gebruik, maar werd vandaag officieel geopend. En dat werd volgens de luchthavenbrandweer hoog tijd, want de oude kazerne voldeed al twintig jaar niet meer aan de eisen.

Met luide sirenes en grote snelheden laten deze zogenoemde crashtenders zien hoe snel de brandweermannen kunnen uitrukken bij ongevallen op Groningen Airport Eelde. "Want we moeten overal op het vliegveld binnen drie minuten kunnen zijn", licht vliegvelddirecteur Meiltje de Groot toe.

In de nieuwe kazerne kunnen die wagens onder dak staan. En dat is niet het enige voordeel van het nieuwe onderkomen, aldus ploegchef Jeroen Kregel. "Dit nieuwe pand geeft ons veel mogelijkheden, zoals rookgasafvoer in de werkplaats", zegt de brandweerman. Ook een grotere werkplaats en instructieruimte, eigen sportzaal en een glijpaal zijn te vinden in de ruimte.