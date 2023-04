BBB: stikstofaanpak en nieuwe natuur on hold

De gebiedsgerichte en samenhangende aanpak Landelijk Gebied moet 'on hold' worden gezet, vindt de Boer Burger Beweging (BBB). De provincie moet op 1 juli geen Drentse gebiedsplannen voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) inleveren bij het rijk.

De BBB zal hiervoor een motie indienen in de Provinciale Staten (PS) op 12 april. De partij wil dat 1 juli geen deadline is, maar een nieuwe start gaat worden voor het maken van andere plannen voor de aanpak van het stikstofprobleem en het creëren van nieuwe natuur.

Niet over je graf heen regeren

"Er is nog geen nieuw college en geen nieuw coalitieakkoord. Er zit straks een ander GS (Gedeputeerde Staten, red.) en een ander PS. Met een ander programma. Dan zou het huidige college over z'n graf heen regeren" zegt BBB-fractievoorzitter Gert-Jan Schuinder. "We komen met een proces-voorstel voor het maken van nieuwe plannen. Maar het is natuurlijk geen geheim dat gedwongen uitkoop van boeren daar geen deel van uit zal kunnen maken." De BBB-voorman wil dat alle gesprekken over gewonnen uitkoop -als die er momenteel al zijn- worden stopgezet.

Welke stikstofruimte is er nog?

Schuinder vindt sowieso dat de provincie eerst alle info over de huidige vergunningen en nog beschikbare 'latente' stikstofruimte helemaal in kaart moet hebben. Het huidige college van GS heeft op 6 maart al aangegeven dit uit te gaan zoeken aan de hand van zowel de provinciale als gemeentelijke milieuvergunningen. "Dat onderzoek zal waarschijnlijk pas eind 2023 klaar zijn, en het maken van nieuwe plannen verwacht ik ook niet voor die tijd", vertelt Schuinder.

En wat voor BBB ook onlosmakelijk voor het maken van nieuwe gebiedsplannen nodig is: een landelijk Landbouwakkoord dat het kabinet met de agrarische sector moet sluiten. Boerenbelangenorganisatie LTO heeft al aangegeven geen handtekening onder een landbouwakkoord te zetten als het roer bij het kabinet niet drastisch om gaat. LTO wil ook geen géén verplichte opkoop of onteigening van boeren, géén van bovenaf opgelegde maatregelen zoals 'landschapsgrond' en ook door de stikstofdeadline van 2030 moet volgens de LTO een streep gezet worden.

Door met de Natuurdoelenanalyse

Wat Schuinder betreft kan het maken van de Natuurdoelenanalyse gewoon doorgaan. "Hoe je ook tegen de problematiek aan kijkt, die info hebben we allemaal nodig om een goede gebiedsgerichte en landschappelijke aanpak te kunnen maken."

Overigens had die Natuurdoelenanalyse er al lang moeten zijn. Namelijk op 1 april. Dat is de analyse per stikstofgevoellig Natura 2000 gebied. Drenthe heeft 14 van die natuurgebieden, waarvan er 12 stikstofgevoellig zijn. Volgens een woordvoeder van de provincie was 1 april geen harde deadline en heeft alles vanwege de zorgvuldigheid meer tijd nodig. Maar van vertraging zou geen sprake zijn. De woordvoeder verwacht dat de Natuurdoelenanalyse nog deze maand door GS behandeld wordt en openbaar zal worden gemaakt.